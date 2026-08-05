이 대통령, 오전 외교·국방·통일, 오후엔 법무부·검경 업무보고 청취

▲ 이재명 대통령이 4일 청와대 영빈관에서 열린 산업부·기후부·원안위 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 외교·안보 관련 부처와 법무부, 대검찰청, 경찰청 등으로부터 업무보고를 받습니다.이 대통령은 오늘(5일) 오전 10시부터 외교부(재외동포청), 통일부, 국방부(병무청·방위사업청), 국가보훈부의 업무 보고를 받습니다.중동 전쟁으로 불안한 국제정세 속 우리나라의 외교 전략과 최근 논란이 된 군 기강 해이 문제 등이 거론될 가능성이 점쳐집니다.오후 2시부터는 교육부와 국가교육위원회 및 문화체육관광부(국가유산청)의 업무보고가, 오후 4시 20분부터는 행정안전부(경찰청·소방청), 인사혁신처, 법무부(대검찰청), 법제처, 국무조정실의 업무 보고가 차례로 이어집니다.어제(4일) 국무회의를 통해 검찰의 직접·보완수사권 폐지를 골자로 하는 형사소송법 개정안이 통과한 만큼, 수사·기소 완전 분리 이후 새 형사사법 제도의 안착 방향 등이 논의될 가능성이 있습니다.이 대통령의 하반기 업무보고는 총 나흘에 걸쳐 이뤄졌습니다.앞서 이 대통령은 지난달 15∼16일 일부 부처의 업무보고를 받은 뒤 순방길에 올랐고, 귀국 이튿날인 전날 산업통상부·지식재산처·기후에너지환경부·기상청·원자력안전위원회 및 고용노동부·중소벤처기업부·공정거래위원회 등의 업무보고를 청취했습니다.이번 업무보고의 전체 대상은 19부·6처·18청·7위원회를 포함한 140개 공공기관입니다.(사진=연합뉴스)