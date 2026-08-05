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북 김여정 "일본, 군사적 진화…군사적 선택안 추가 설정할 것"

김아영 기자
작성 2026.08.05 06:55 조회수
북 김여정 "일본, 군사적 진화…군사적 선택안 추가 설정할 것"
▲ 북한 김여정 노동당 총무부장

북한 김여정 노동당 총무부장이 일본의 선제공격능력 보유는 '중대위협'이라고 규정하며 "공화국 무력과 군사 지도부는 일본의 변신에 따른 분명한 군사적 선택안을 추가 설정하게 될 것"이라고 예고했습니다.

김 부장은 오늘 조선중앙통신을 통해 발표한 담화를 통해 위임에 따른 입장이라며 이 같이 밝혔습니다.

북한은 일본 해상자위대 이지스함 초카이호가 현지시간 지난달 28일 태평양 해상에서 순항미사일 토마호크 발사 시험을 실시한 것 등 일본이 보인 일련의 군사적 행보에 대해 문제로 삼았습니다.

김여정은 "2022년 말 '국가안전보장전략' 개정을 통해 선제공격능력보유를 공식화한 일본의 책동이 실제적인 범행단계에 들어서고 있다는 것을 실증해 준다"면서 일본이 "전반적인 무력배치상태를 말 그대로 선제공격형, 해외침략대형으로 재편시키고 있다"고 주장했습니다.

이어 "보다 간과할 수 없는 것은 일본의 위험천만한 군사적 준동의 배후에 미국이 서있다는 것"이라고 반발했습니다.

그러면서 "규탄과 경고의 목소리만으로는 섬나라 족속들의 달아오른 재침야망을 식혀줄 수 없다"며 "반드시 후회하도록 만들어야 한다.

일본의 군사적 진화 과정을 절대로 수수방관하지 않을 것"이라고 강조했습니다.
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