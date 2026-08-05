쿠바 7월 반정부 시위·항의 1천415건…역대 최다

▲ 쿠바 국기

쿠바에서 지난 7월 대정전이 잇따르면서 역대 가장 많은 반정부 시위와 항의가 발생한 것으로 나타났습니다.현지시간으로 4일 반정부 성향의 비영리기구 쿠바 갈등관측소(OCC)에 따르면 7월 한 달간 온라인과 오프라인을 통해 발생한 반정부 항의 건수는 1천415건에 달했습니다.길거리 현장 시위는 72건, 온라인 항의 건수는 1천343건이었습니다.내용별로는 국가 체제에 대한 저항과 도전이 520건으로 가장 많았고, 공공서비스 마비 항의(320건), 정권의 탄압 및 진압 고발(219건), 식량난·물가 상승 불만(130건), 치안 불안 및 강력범죄(121건) 등이 뒤를 이었습니다.사태가 확산하자 쿠바 당국은 중무장한 내무부 소속 특수부대 '보이 나스 네그로스'(검은 베레모)를 거리 전면에 배치하며 통제를 강화하고 있습니다.이 같은 삼엄한 통제 속에 7월 한 달간 당국의 탄압과 인권침해를 인권 단체 등에 제보한 건수만 전월 대비 40% 증가한 219건에 달했습니다.(사진=게티이미지)