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잠도 안 자고 56시간 헤엄쳐 발트해 160㎞ 종단 첫 성공

유영규 기자
작성 2026.08.05 05:25 조회수
잠도 안 자고 56시간 헤엄쳐 발트해 160㎞ 종단 첫 성공
▲ 폴란드 도착한 바르퉈미에이 쿱코프스키

폴란드 수영선수 바르퉈미에이 쿱코프스키(30)가 사상 최초로 스웨덴에서 폴란드까지 헤엄쳐 발트해를 건너는 데 성공했다고 현지 매체 TVP가 3일(현지시간) 보도했습니다.

쿱코프스키는 지난달 31일 스웨덴 남부 코세베리아에서 출발해 약 160㎞ 거리를 헤엄친 뒤 2일 오후 8시 폴란드 북서부 지브누프 해안에 도착했습니다.

그는 규칙에 따라 수영 도중 쉬거나 잠을 자지 않았습니다.

식사·의료 지원 보트에서도 다른 도움을 받지 않은 채 56시간 동안 수영해 발트해 종단에 성공했습니다.

이틀째 밤에 환각까지 겪었다는 쿱코프스키는 비틀거리며 해안 모래밭에 올라온 뒤 주저앉았습니다.

그는 발트해를 건넌 소감을 묻자 "너무 지쳐서 아직 모르겠다"고 말했습니다.

'포카'(foka·물개)라는 별명을 가진 그의 발트해 종단 도전은 이번이 다섯 번째입니다.

지난해는 도착 지점을 11㎞ 앞두고 의식을 잃어 지원팀이 구조했습니다.

그는 '울트라 발틱 스윔 프로젝트'라는 이름으로 2021년부터 발트해를 헤엄치며 암 투병 어린이를 위한 모금 활동을 해왔습니다.

이번에는 약 60만 즈워티(약 2억 3천만 원)를 모았다고 TVP는 전했습니다.

(사진=연합뉴스)
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