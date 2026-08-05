도망치는 상인 뒤쫓아 쾅…자폭드론 영상에 우크라 격분

▲ 드론에 쫓기는 우크라이나 시장 상인

러시아군이 조종한 것으로 추정되는 드론이 우크라이나 시장 상인을 공격하는 영상이 소셜미디어에 퍼지면서 비난이 커지고 있습니다.4일(현지시간) AFP 통신 등 외신에 따르면 이날 우크라이나 소셜미디어에는 남부 헤르손 지역에서 드론이 우크라이나 상인을 공격하는 영상이 퍼졌습니다.이 영상에는 52세 시장 상인이 드론에 쫓기는 영상이 담겼습니다.남성은 주차된 차량 주위를 빙빙 돌며 드론과 대치했습니다.남성이 차량 뒤로 계속 몸을 숨기면서 시야에서 벗어나자 드론은 차량 주위를 빙빙 돌며 남성을 쫓았습니다.공격 시점을 찾지 못한 드론은 굉음을 내며 속도를 높이더니 순간 차량 뒤에 몸을 숨긴 남성을 향해 돌진해 자폭했습니다.이 상인은 목숨은 건졌지만 파편상, 뇌진탕 등 부상을 입은 것으로 전해졌습니다.헤르손 지역은 전쟁 초기 러시아가 점령했지만 이후 우크라이나가 다시 탈환한 최전선 지역입니다.현재 러시아군은 도시를 가로지르는 드니프로강 건너편으로 후퇴해 드론 등으로 공격을 계속하고 있습니다.우크라이나 측은 이번 영상이 러시아의 민간인 공격을 보여주는 증거라고 주장했습니다.러시아 측은 전쟁 발발 이후 민간인을 의도적으로 공격하지 않았다고 주장합니다.안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 이날 소셜미디어에 "헤르손에서 벌어진 이 야만적인 전쟁 범죄는 국제사회의 정의로운 처벌을 받아야 한다"고 썼습니다.(사진=우크라이나 현지 언론 MOST 소셜미디어 캡처, 연합뉴스)