애원하는 상인 쫓아가 '펑'…자폭 드론에 우크라 격분

<앵커>



우크라이나에서는 러시아의 것으로 추정되는 드론이 민간인을 쫓아다니다 공격하는 영상이 공개됐습니다. 평범한 사람들까지 무차별적으로 공격하는 러시아에 대한 비판의 목소리가 커지고 있습니다.



파리 권영인 특파원의 보도입니다.



<기자>



한 남성이 자신을 쫓아오는 드론을 향해 두 손을 모으고 애원하듯 빌면서 도망칩니다.



차량을 사이에 두고 몇 바퀴를 돌던 드론은 갑자기 남성을 향해 돌진한 뒤 폭발합니다.



올해 52살의 이 남성은 우크라이나 남부 헤르손 지역의 시장 상인이었습니다.



[유리/드론 공격 피해 우크라이나 상인 : 아내가 도망치니까 드론이 돌아서 다가왔어요. 그래서 그 녀석한테 '이것 봐라. 이건 그냥 야채다. 군사장비 아니다'라고 보여주려고 노력했어요.]



러시아 군 소유로 추정되는 드론 공격을 받은 이 상인은 파편상 등을 입었지만, 다행히 생명에 지장이 없는 상태입니다.



[유리/드론 공격 피해 우크라이나 상인 : 드론이 제 머리 위로 돌다가 제 머리 높이로 내려오는 순간 갑자기 돌진해서 폭발했어요. 저는 그대로 쓰러졌고, 나중에 보니 차에 불이 붙어 있었고요. 사람들이 구하려고 애를 쓰고 있었어요.]



현지시간 어제(4일) 이 영상이 공개된 뒤 우크라이나 측은 러시아의 잔혹한 민간인 공격을 입증하는 증거가 나왔다며 강하게 러시아를 비판하고 나섰습니다.



젤렌스키 우크라이나 대통령도 해당 영상을 SNS에 공유하고, 평범한 시민들이 매일 러시아 드론 공격에 노출돼 있다면서 인간 생명을 겨냥한 공격은 멈춰야 한다고 강조했습니다.



헤르손 지역은 우크라이나가 탈환한 뒤에 후퇴한 러시아가 수류탄이나 대인지뢰를 공중 투하하거나 민간 표적에 드론 공격을 가해 피해를 입히고 것으로 전해졌습니다.



지금까지 민간인에 대한 공격은 없었다고 주장하고 있는 러시아는 해당 영상과 관련한 입장은 아직 내놓지 않고 있습니다.



(영상편집 : 채철호)