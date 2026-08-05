[날씨] '재난 수준' 폭염 계속…오늘 서울 최고 38도

<앵커>



서울은 오늘(5일)까지 이틀째 폭염중대경보가 내려질 예정입니다.



수도권을 비롯해서 중대경보 지역이 넓어지고 있는데, 오늘 날씨는 박세림 캐스터가 전해드립니다.



<기상캐스터>



잠시만 밖에 있어도 숨이 턱턱 막히는 극한 더위가 이어지고 있습니다.



현재 폭염특보 단계 중 최상위 단계인 폭염중대경보가 서울 전역을 비롯해 일부 수도권과 호남 지역을 중심으로 발효 중이고요.



오늘 오전 인천을 비롯해 일부 경기 지역으로 또 한 번 더 확대 발효될 전망입니다.



어제 서울의 낮 기온이 36.9도를 기록하며 올 들어 가장 더웠는데요.



오늘은 38도가 예상돼 하루 만에 올여름 최고기온을 경신하겠습니다.



자세한 낮 기온 전주와 광주 38도, 대전 37도까지 오르겠고요.



대구 36도, 강릉은 31도에 그치겠습니다.



현재에도 서울이 30도 가까이 육박하며 어느덧 서울은 열대야가 2주째 이어질 것으로 예상됩니다.



기온이 오르면서 대기가 불안정해 오늘 호남과 충남 서해안은 아침부터 저녁 사이, 서울을 비롯한 일부 서쪽 수도권은 퇴근길 무렵 소나기가 예상되고요.



제주는 내일까지 5~20mm의 비가 내리겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑겠습니다.



이번 주 주말에는 동해안과 제주를 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)