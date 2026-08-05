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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.08.05 06:05 조회수
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1. 열대야 속 곳곳 정전…야구장 온열질환자 속출

전력 사용량이 크게 늘면서 밤사이 정전이 잇따랐습니다. 인천 프로야구 경기장에서는 20대 남성 2명이 폭염으로 쓰러졌습니다.

2. 폭염 중대경보지역 확대…서울 낮 기온 38도

동풍이 한반도 서쪽으로 열기를 불어넣으며 폭염중대경보 지역이 확대되고 있습니다. 서울 낮 최고기온이 38도에 이르는 등 오늘(5일)은 어제보다 더 더울 것으로 전망됩니다.

3. '보완수사권 폐지' 통과…"입법권 부정할 정도 아냐"

검찰의 보완 수사권을 폐지하고 공소 기각 사유를 추가하는 형사 소송법 개정안이 국무회의에서 의결됐습니다. 형소법 개정안은 10월부터 시행됩니다.

4. "호르무즈 합의 기대"…"통항 협상 긍정적"

마코 루비오 미국 국무장관이 조만간 이란과 호르무즈 해협 개방에 대한 합의가 이뤄질 수 있다고 밝혔습니다. 이란 외무부도 오만과의 통항 협상이 긍정적인 성과를 거두고 있다고 평가했습니다.
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