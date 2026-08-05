고깃집에 단체로 삼겹살 싸와 굽더니…적반하장

먼저 한 손님이 식당에서 자신이 싸온 음식을 먹다 걸려놓고 오히려 화를 냈다고요?



경남 양산에서 고깃집을 운영하는 A 씨는 최근 황당한 일을 겪었다고 합니다.



성인 6명과 아이 3명이 와서 삼겹살 2팩만 주문한 뒤 상추와 마늘 등 기본 반찬을 여러 차례 추가로 요청했다는데요.



이상하게 여겨 확인해 보니, 외부에서 가져온 삼겹살을 불판에 구워 먹고 있었고, 음료와 공깃밥까지 직접 준비해 온 것으로 전해졌습니다.



이에 A 씨가 외부 음식 반입은 안 된다며 퇴장을 요청했지만, 손님들은 "구운 고기는 다 먹고 가겠다"며 자리를 지켰고, 숯불을 치우려 하자 오히려 고성을 지르며 항의했다고 주장했는데요.



A 씨는 "장사 5년 만에 손님과 언성을 높였다"며 황당함을 토로했습니다.



이후 손님들은 리뷰 이벤트로 남겼던 후기를 최저 평점인 0.5점으로 수정했습니다.



업주는 CCTV 등을 토대로 법적 대응을 검토하고 있다고 밝혔는데요.



사연을 접한 누리꾼들은 "공공연한 영업방해 아니냐", "최소한의 상식은 지켜야 한다"는 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)