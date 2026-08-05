[날씨] 당분간 밤낮 무더위 극심…서쪽 곳곳 소나기

연일 동풍이 서쪽 지역에 뜨거운 열기를 불어넣고 있습니다.



서울을 포함한 수도권과 일부 호남 지역에는 올여름 처음으로 폭염특보 최상위 단계인 폭염중대경보가 내려져 있습니다.



당분간 서쪽 지역은 밤낮으로 무더위가 극심하겠습니다.



오늘(5일) 서울의 낮 기온 38도로 어제보다 조금 더 높겠고요.



밤에도 체감온도가 30도를 웃돌면서 밤더위도 극심하겠습니다.



온열질환 예방에 각별히 신경 쓰셔야겠습니다.



한편 오늘도 서쪽 지역 곳곳에는 소나기가 오는 곳이 있겠고, 오늘과 내일 사이 제주 산지에는 비가 내리겠습니다.



밤 사이에도 열기가 식지 못하고 열대야가 이어질 것으로 예상됩니다.



또 낮 기온을 보시면 서울과 전주가 38도, 대구 36도까지 오르겠습니다.



이번 주말에 동해안과 제주에는 비 소식이 나와 있고요, 내륙은 당분간 대체로 맑겠습니다.



(남유진 기상캐스터)