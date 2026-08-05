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[날씨] 당분간 밤낮 무더위 극심…서쪽 곳곳 소나기

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작성 2026.08.05 00:58 조회수
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연일 동풍이 서쪽 지역에 뜨거운 열기를 불어넣고 있습니다.

서울을 포함한 수도권과 일부 호남 지역에는 올여름 처음으로 폭염특보 최상위 단계인 폭염중대경보가 내려져 있습니다.

당분간 서쪽 지역은 밤낮으로 무더위가 극심하겠습니다.

오늘(5일) 서울의 낮 기온 38도로 어제보다 조금 더 높겠고요.

밤에도 체감온도가 30도를 웃돌면서 밤더위도 극심하겠습니다.

온열질환 예방에 각별히 신경 쓰셔야겠습니다.

한편 오늘도 서쪽 지역 곳곳에는 소나기가 오는 곳이 있겠고, 오늘과 내일 사이 제주 산지에는 비가 내리겠습니다.

밤 사이에도 열기가 식지 못하고 열대야가 이어질 것으로 예상됩니다.

또 낮 기온을 보시면 서울과 전주가 38도, 대구 36도까지 오르겠습니다.

이번 주말에 동해안과 제주에는 비 소식이 나와 있고요, 내륙은 당분간 대체로 맑겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
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