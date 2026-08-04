SSG, 김재환 석점포 앞세워 LG에 승리…폭염 속 관중 쓰러져

▲ SSG 랜더스 김재환이 4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 2026 프로야구 LG 트윈스와 홈 경기 7회에 3점 홈런을 터뜨리고 있다.

프로야구 SSG 랜더스가 폭염 속 난타전 끝에 LG 트윈스에 신승했습니다.SSG는 오늘(4일) 인천SSG랜더스필드에서 열린 2026 신한SOL KBO리그 정규시즌 LG와 홈 경기에서 10-8로 승리했습니다.3위 LG는 이날 경기를 치르지 않은 1위 kt wiz와 격차가 6.5경기로 벌어졌습니다.SSG는 1회말 선취점을 뽑았습니다.선두 타자 정준재의 볼넷과 도루로 만든 2사 2루에서 전의산이 가운데 담장을 넘기는 투런포를 쏘아 올리며 기선을 제압했습니다.SSG는 2회초 선발 투수 김민준이 천성호와 이주헌에게 연속 안타를 허용하며 2-1로 추격을 허용했으나 3회말 공격 때 상대 선발 라클란 웰스가 갑작스럽게 조기 강판하면서 기회를 잡았습니다.웰스는 SSG 박성한의 타구에 오른쪽 장딴지를 맞고 교체됐고, SSG는 몸이 덜 풀린 채 등판한 박시원을 상대로 2사 만루를 만들었으나 오태곤이 1루 파울 플라이를 쳐 추가 득점에는 실패했습니다.이후 SSG는 좀처럼 점수를 뽑아내지 못했습니다.오히려 4회에 천성호에게 우월 솔로 홈런을 허용해 2-2 동점을 내줬습니다.팽팽하던 균형은 7회말 SSG 공격 때 깨졌습니다.LG 투수 박시원의 실책 하나가 SSG의 대량 득점으로 이어졌습니다.SSG는 선두 타자 최지훈의 사구와 안상현의 희생번트로 2사 2루 기회를 만들었습니다.이후 전준재 타석 때 박시원이 견제구를 잘못 던졌고, 공은 중견수 쪽으로 빠졌습니다.박시원은 흔들리기 시작했고, SSG는 이 기회를 놓치지 않았습니다.후속 타자 정준재가 곧바로 좌전 적시타를 날려 3-2로 벌렸습니다.이후 박성한이 볼넷으로 출루했고 LG는 김진수를 구원 투입했습니다.SSG는 더 세게 밀어붙였습니다.후속 타자 김재환이 우측 담장을 넘기는 스리런 홈런포를 날리며 단숨에 6-2로 달아났습니다.SSG는 이후에도 전의산의 볼넷과 오태곤의 좌전 안타로 2사 1, 2루 기회를 만든 뒤 조형우가 중월 3점 홈런을 폭발했습니다.경기는 쉽게 끝나지 않았습니다.SSG는 8회 LG 대타 이재원에게 좌월 3점 홈런을 허용하는 등 불펜이 무너지며 6실점 해 9-8로 추격을 허용했습니다.그러나 SSG는 8회말 공격 2사 1, 3루에서 김재환이 중전 적시타를 때리면서 LG의 추격 의지를 꺾었습니다.김재환은 4타수 2안타(1홈런), 1볼넷 4타점으로 활약했습니다.한편 이날 9회초 LG 공격을 앞두고 관중 한 명이 어지럼증을 느껴 쓰러지면서 경기가 잠시 중단되는 상황이 발생했습니다.이날 한국야구위원회(KBO)는 폭염 중대경보가 발효된 서울 잠실 NC 다이노스-두산 베어스전, 광주 kt wiz-KIA 타이거즈전을 취소했으나 폭염 경보가 발효된 인천 경기는 정상적으로 개최했습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)