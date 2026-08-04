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인천서 프로야구 경기 관중 쓰러져…"폭염에 어지럼증"

편광현 기자
작성 2026.08.04 22:38 조회수
인천서 프로야구 경기 관중 쓰러져…"폭염에 어지럼증"
▲ 4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 2026 프로야구 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기 9회초에 관중 한 명이 쓰러져 조치를 받고 있다.

폭염 속 치러진 프로야구 경기 중 관중 한 명이 쓰러져 경기가 중단되는 상황이 발생했습니다.

오늘(4일) 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 2026 KBO리그 경기 9회초 LG 공격 직전 SSG 관중석에 있던 한 남성 팬이 쓰러졌습니다.

심판진은 경기를 중단시켰고, 곧 구급대원들이 심폐소생술(CPR)을 한 뒤 해당 관중을 들것으로 옮겼습니다.

SSG 관계자는 "해당 관중은 어지럼증을 느끼고 계단에서 쓰러졌다"며 "온열에 의한 어지럼증으로 의심되며, 구급차를 타고 인근 병원으로 이송됐다"고 전했습니다.

이날 한국야구위원회(KBO)는 폭염 중대경보가 발효된 서울 잠실 NC 다이노스-두산 베어스전, 광주 kt wiz-KIA 타이거즈전을 취소했으나 폭염 경보가 발효된 인천 경기는 정상적으로 개최했습니다.

KBO는 오늘 폭염 단계별 경기 운영 세분화 기준을 발표했으며, 경기장이 있는 지역에 폭염경보 이상이 발효될 경우, 홈 구단의 의견을 반영해 최대 1시간까지 경기를 늦게 시작하도록 했습니다.

폭염중대경보가 발효되면 안전을 최우선으로 고려해 경기를 취소할 예정이라고 밝혔습니다.

(사진=티빙 중계 화면 캡처, 연합뉴스)
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