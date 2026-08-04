임성재 "PGA 최종전 꼭 나가고 싶어…가을엔 한국 대회도 출전 계획"

▲ 임성재

미국프로골프(PGA) 투어 플레이오프 시즌을 앞둔 임성재가 8년 연속 최종전 진출을 다짐했습니다.오늘(6일, 한국시간) PGA 투어 정규시즌 마지막 대회인 윈덤 챔피언십에 출전하는 임성재는 그제 밤 화상 기자 회견을 열고 플레이오프 전망과 올해 남은 대회 출전 계획을 밝혔습니다.이날 기자회견은 오는 10월 임성재가 출전하는 아시안투어 마카오 오픈 대회 조직위원회가 마련했습니다.임성재는 2019년부터 작년까지 7년 연속 플레이오프 최종전인 투어 챔피언십에 진출했습니다.하지만 올해는 페덱스컵 랭킹이 58위로 밀려 30위까지 나가는 투어 챔피언십에 진출하려면 분발해야 하는 상황입니다.임성재는 "시즌 초반 손목 부상으로 페덱스컵 포인트를 많이 쌓지 못했다"며 "이번 주 열리는 윈덤 챔피언십에서는 이전에도 성적이 좋았기에 더 잘해서 플레이오프 최종전까지 꼭 나가고 싶다"고 말했습니다.손목 부상은 이제 완쾌했다는 임성재는 "이번 시즌에는 파 세이브를 꼭 해야 할 상황에서 퍼트를 놓치는 등 스코어 관리를 잘하지 못했다"며 아쉬워했습니다.PGA 투어 플레이오프가 끝난 뒤의 일정도 밝혔습니다.임성재는 10월 8일 일본 요코하마에서 개막하는 PGA 투어 베이커런트 클래식 출전을 확정했고, 그다음에는 10월 15일 열리는 마카오 오픈에 출전합니다.임성재는 "가을에 한국 대회에 출전할 계획이 있는데 아직 확정된 것이 아니라서 대회 이름을 밝힐 수는 없다"고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)