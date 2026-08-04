'주장 김민재 선발'…뮌헨, 제주와 친선 경기 2:1 승리

▲ 4일 제주 서귀포시 제주월드컵경기장에서 열린 '아우디 풋볼 써밋 2026 제주SK FC vs FC 바이에른 뮌헨' 경기에서 뮌헨의 이토 히로키, 김민재와 제주 치나리가 뜬 공을 두고 경합하고 있다.

2년 만에 한국을 찾은 독일 프로축구 분데스리가의 '명가' 바이에른 뮌헨이 제주도에서 펼쳐진 K리그1 제주 SK와의 친선경기에서 승리를 거뒀습니다.뱅상 콩파니 감독이 이끄는 뮌헨은 오늘(4일) 제주월드컵경기장에서 열린 제주와의 아우디 풋볼 서밋 친선경기에서 2-1로 이겼습니다.독일 분데스리가에서 35회, 독일축구협회(DFB) 포칼에서 21회라는 역대 최다 우승 기록을 보유했고, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서도 6차례나 정상에 오른 빅 클럽 뮌헨은 2024년 이후 2년 만에 프리시즌 투어로 한국을 찾았습니다.2년 전엔 서울에서 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)를 2-1로 꺾은 데 이어 이번에도 한국에서 기분 좋은 승리를 챙겼습니다.2026 북중미 월드컵 준결승까지 진출했던 특급 골잡이 해리 케인(잉글랜드), 윙어 마이클 올리스(프랑스) 등이 이번 투어 명단에서 빠졌으나 한국 국가대표 수비수 김민재, 독일 국가대표 미드필더 요주아 키미히 등이 방한했습니다.이날 뮌헨에선 주장 완장을 찬 김민재가 필리프 파비치와 중앙 수비에서 호흡을 맞췄고, 이토 히로키와 빈센트 마누바가 측면 수비수로 나섰습니다.최전방 공격수로는 바스티안 아소모가 배치됐고, 2선에 톰 비쇼프-펠리페 차베스-구이도 델라 로베레가 선발 출전했습니다.미드필더로는 주앙 팔리냐, 바라 은디아예가 낙점됐고, 골문은 요나스 우르비히가 지켰습니다.제주는 아이아스와 치나리가 공격 선봉에 섰고, 미드필더로 이창민, 장민규, 최병욱, 박민재, 수비수로는 권기민, 김재우, 정운, 조인정이 나섰습니다.골키퍼 장갑은 허자웅이 꼈습니다.양 팀 모두 힘을 다소 빼고 나선 것으로 보였지만, 경기는 초반부터 치열한 양상으로 전개됐습니다.먼저 주도권을 잡은 뮌헨이 전반 12분 선제골을 뽑아냈습니다 페널티 지역 안에서 뮌헨 선수들의 슈팅이 연이어 굴절된 이후 차베스가 왼발로 골문을 열었습니다.제주는 4분 만에 만회에 성공했습니다.제주가 여름 이적시장에서 영입한 아이아스가 페널티 지역 안에서 김민재를 앞에 두고 '사포'(공을 발목으로 공중에 띄워 수비수를 돌파하는 드리블 기술)를 선보이며 이창민에게 볼을 연결했고, 이창민이 왼발로 동점 골을 넣었습니다.김민재는 전반 37분까지 뛰고 공격수 팀 빈더로 교체됐습니다.전반 40분 허자웅의 연이은 선방에 막혔던 뮌헨은 1분 만에 아소모가 다시 앞서 나가는 골을 터뜨리며 전반을 2-1로 마쳤습니다.후반전을 시작하며 제주는 '캡틴' 이창민과 아이아스를 비롯해 4명을 교체했습니다.뮌헨도 후반 15분을 지나면서 키미히, 수비수 요나탄 타가 교체 투입되는 등 대거 7명을 바꿨고, 후반 32분에는 북중미 월드컵에 나섰던 루이스 디아스(콜롬비아), 콘라트 라이머(오스트리아), 요시프 스타니시치(크로아티아)도 그라운드를 밟았습니다.이후 막판 파상공세를 이어간 뮌헨은 후반 36분 스타니시치의 헤더가 골대 위로 살짝 뜨고, 후반 40분엔 역습 상황에서 페널티 지역 오른쪽에서 마이콩 카르도주가 때린 오른발 슛이 간발의 차로 빗나가며 추가 골은 만들지 못했습니다.뮌헨은 이 경기 이후 홍콩으로 넘어가 오는 7일 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 애스턴 빌라와 맞붙으며, 제주는 8일 전북 현대와의 K리그1 원정 경기를 준비합니다.폭염이 이어진 이날 제주월드컵경기장엔 2만 2천519명이 들어찼습니다.(사진=연합뉴스)