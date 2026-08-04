한화 왕옌청 10승 달성…삼성전 6이닝 7탈삼진 무실점

▲ 삼성전 6이닝 무실점 역투로 10승 수확한 왕옌청

프로야구 한화 이글스의 아시아 쿼터 왼손 투수 왕옌청이 시즌 10승을 수확해 임찬규(LG 트윈스)와 다승 공동 1위를 형성했습니다.왕옌청은 오늘(4일) 대구 삼성라이온즈파크에서 벌어진 2026 신한 SOL KBO리그 삼성 라이온즈와의 방문 경기에 선발 등판해 6이닝 동안 삼진 7개를 뽑아내며 무실점으로 역투했습니다.안타 3개와 볼넷 2개를 내줬지만, 큰 위기 없이 세 경기 연속 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하 투구)를 달성하고 3연승과 함께 10승(4패)째를 거뒀습니다.한화는 4-1로 이겨 3연패에서 벗어났습니다.2위 삼성은 선두 kt wiz에 1.5경기 차로 뒤처졌습니다.한화는 5회 한 번의 기회에서 삼성 선발 양창섭을 끌어내리고 3점을 냈습니다.노시환의 우중간 펜스 상단을 때린 2루타와 이도윤의 볼넷으로 엮은 2사 1, 3루에서 양창섭의 폭투로 결승점을 냈습니다.흔들린 양창섭은 심우준에게 볼넷을 허용하고 이원석의 몸을 맞힌 뒤 만루에서 요나탄 페라자에게 밀어내기 볼넷을 줬습니다.구원 등판한 이승현도 문현빈에게 또 밀어내기 볼넷으로 실점해 삼성은 적시타 한 방 맞지 않고 3점을 헌납했습니다.한화는 8회 1사 2루에서 터진 노시환의 좌전 적시타로 쐐기를 박았습니다.왕옌청의 유일한 위기는 안타 2개를 거푸 맞아 자초한 1사 1, 2루였습니다.그러나 구자욱을 삼진, 최형우를 중견수 뜬공으로 요리해 불을 끄고 롱런의 발판을 마련했습니다.(사진=한화 이글스 제공, 연합뉴스)