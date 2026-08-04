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서울 어제 온열질환자 올여름 최다 23명…폭염중대경보 첫 발효

임지현 기자
작성 2026.08.04 21:41 조회수
서울 어제 온열질환자 올여름 최다 23명…폭염중대경보 첫 발효
▲ 서울에 불볕더위가 연일 계속되면서 처음으로 폭염중대경보가 내려진 4일 서울 송파구 석촌호수 서호 둔치 공원에 있는 미디어아트 조형물 '더 스피어'에 태양을 형상화한 모습이 표현되고 있다.

연일 이어지는 극한 폭염 속에 서울에서 올해 여름 들어 가장 많은 온열질환자가 발생했습니다.

질병관리청은 오늘(4일) 전날 서울에서 발생한 온열질환자가 23명이라고 밝혔습니다.

이는 종전의 올해 최다 기록인 그제 18명을 넘어선 숫잡니다.

올해 5월 15일부터 누적 온열질환자는 사망자 2명을 포함해 총 209명입니다.

기상청은 서울 전역에 폭염경보를 유지하다가 오늘 오전 11시를 기해 폭염중대경보를 발효했습니다.

올해 6월 1일 폭염중대경보 제도 시행 이래 서울에 발효된 것은 이번이 처음입니다.

서울시는 104개반 561명 규모의 폭염 상황실을 운영하고 있으며 종전까지 '주의'였던 폭염 위기경보 단계를 '경계'로 높인 상태입니다.

아울러 독거노인 3만 9,924명, 야외 근로자 2만 2,620명, 장애인·만성질환자 6,413명, 노숙인 2,107명, 쪽방 주민 421명 등 무더위에 취약한 시민 총 7만 1,485명을 대상으로 지원과 보호 활동을 하고 있습니다.

아울러 기후동행쉼터, 무더위쉼터, 응급대피소, 이동노동자쉼터, 폭염저감시설 등 총 9,849곳의 시설을 운영 중입니다.

서울시는 열대야주의보인 오늘 밤도 무더위가 예상된다며 취침 전 수분 보충 등을 당부했습니다.

(사진=연합뉴스)
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