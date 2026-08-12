결혼행진곡 앙코르로 쳤더니…반 클라이번 우승자의 반전매력 ㅣ피아니스트 선우예권 ㅣ커튼콜 325

2017년 한국인 첫 반 클라이번 콩쿠르 우승 기록을 세운 피아니스트 선우예권 씨가 커튼콜 325회의 주인공입니다. 그는 최근 화려한 기교를 넘어선 노래와 드라마를 담아낸 '리스트' 음반을 내고, 평창대관령음악제 개막 공연, 김선욱 조성진 임윤찬과 함께 한 정주영 서거 25주기 추모 공연 등 화제의 무대에 섰을 뿐 아니라, 국내 클래식 음악계 최고 권위의 대원음악상 연주상을 받았습니다.'생계형' 콩쿠르 출전자로 지냈던 사연부터, 리스트를 바라보는 시선의 변화, 이른바 피아노 '4대 천왕' 무대의 뒷이야기까지, 평생 발전하는 예술가를 꿈꾸는 선우예권 씨의 진솔한 대화, 직접 확인해 보세요. 진지한 가운데 엉뚱함을 곁들인 반전 매력에 빠지실 겁니다. 그가 연주한 '리스트'의 명곡들과 평창대관령음악제 개막 공연 실황도 살짝 공개합니다.♪ 베토벤, 피아노 협주곡 4번 (평창대관령음악제 개막공연 실황)_영상제공 한경아르떼TV, 평창대관령음악제♪ 리스트, 리골레토 패러프레이즈♪ 리스트, 헌정 (슈만 가곡 편곡)(진행 : 김수현 SBS 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 피아니스트 선우예권 ㅣ 촬영 : 오세관 ㅣ녹음.녹화 : 유규연 ㅣ편집 : 김영욱, 정용희 )▶'김수현 기자의 커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. 영상은 유튜브 SBS뉴스 채널의 [ 김수현 문화전문기자의 커튼콜 ] 재생목록에서 모아볼 수 있습니다. 또 SBS 공식 문화예술 유튜브 채널 [ SBS아트로그 ]에서도 관련 콘텐츠를 분야별로 찾아보실 수 있습니다.