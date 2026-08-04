[날씨/XR] 서울, 폭염중대경보…서쪽 곳곳 소나기

어제(3일)에 이어 오늘도 동풍이 서쪽 지역에 뜨거운 열기를 불어넣고 있습니다.



오후에는 내륙 곳곳에 소나기구름도 발달했는데요, 당분간 동풍이 지속적으로 부는 가운데 태풍 돌핀도 서진하면서 동풍에 힘을 보탤 전망입니다.



태풍의 진로도 아직 매우 유동적입니다.



주말 무렵에 일본 오키나와 부근을 통과할 것으로 보이는데요, 태풍 위치 70% 확률 반경인 저 붉은색의 예보원 크기가 더 커지면서 앞으로의 진로가 매우 유동적입니다.



한편 오늘 서울 전역으로는 올여름 처음으로 폭염특보 최상위 단계인 폭염중대경보가 내려졌습니다.



그 밖에 인천과 경기 남부, 일부 호남 지역에도 폭염중대경보가 내려져 있는데요.



오늘 서울의 낮 기온 36.9도로 하루 만에 올 최고 기온을 경신했는데, 내일은 38도가 예상되고 밤에도 체감 온도가 30도를 웃도는 무더위가 극심하겠습니다.



밤더위도 더 심해졌으니까요, 온열질환에 각별히 신경 쓰셔야겠습니다.



내일도 서쪽 지역 곳곳에는 소나기 예보가 있고요, 제주 산지에는 내일과 모레 비 소식이 있습니다.



오늘 밤도 대부분 지역 열대야가 이어지겠습니다.



내일 낮 기온은 서울과 전주 38도까지 오르겠습니다.



이번 주말 동해안과 제주에는 비 소식이 나와 있고요, 당분간 내륙은 대체로 맑겠습니다.



(남유진 기상캐스터)