'검은 셔츠 매직' 완승…'김상식 호' 베트남 선두 탈환

'동남아시아의 월드컵'으로 불리는 아세안 챔피언십에서 김상식 감독의 베트남이 인도네시아를 완파하고 조 1위로 올라섰습니다.



김 감독의 '검은 셔츠 매직'이 통했습니다.



싱가포르와 2차전에서 흰 셔츠를 입고 무승부에 그쳤던 김상식 감독은 주요 대회 우승 때마다 입었던 행운의 '검은 셔츠'를 입고 인도네시아 원정에 나섰습니다.



'검은 셔츠' 효과는 확실했습니다.



베트남은 전반 6분 간결한 패스 플레이로 선제골을 뽑은 데 이어 8분 뒤 역습 상황에서 응우옌 하이 롱의 60미터 폭풍 질주골로 격차를 벌렸습니다.



후반 26분 쑤언 손의 쐐기골을 더해 3대 0으로 이긴 베트남은 2승 1무로 조 선두를 탈환해 준결승 진출 가능성을 높였습니다.



[김상식/베트남 축구대표팀 감독 : 집에 있는 흰 셔츠는 다 버려야 될 것 같고. 와이프한테도 흰 셔츠 사지 말라고 해야 할 것 같습니다.]



(영상편집 : 황지영, 영상제공 : 'Okezone' 유튜브)