'판정 논란' 사흘 만에 입장 발표…"1건만 오심"

<앵커>



지난 주말 프로축구 수원과 청주의 경기에서 3건이나 판정 논란이 불거졌는데요. 축구협회가 사흘 만에 입장을 밝혔습니다. 1건은 오심이 맞다며 사과했지만, 가장 큰 논란이 된 '역전골 취소' 등 2건은 잘못한 게 없다는 겁니다.



하성룡 기자가 보도합니다.



<기자>



수원이 2대 0으로 뒤진 후반 12분 헤이스가 페널티박스 안에서 청주 선수에게 안면을 가격 당했지만, 파울이 선언되지 않습니다.



축구협회 심판평가협의체는 이틀에 걸친 논의 끝에 이 장면은 오심이 맞다고 인정하며 사과했습니다.



협회는 "해당 접촉을 인지하지 못한 주심과 자연스러운 동작으로 판단한 비디오판독 심판의 판정이 잘못됐다"며 경고와 페널티킥이 주어졌어야 했다"고 밝혔습니다.



반면 나머지 2건은 '정심'이라는 게 축구협회의 입장입니다.



후반 추가시간 1분, 청주 수비수의 팔에 공이 맞았지만, '핸드볼'을 선언하지 않은 건 굴절된 공이 팔에 닿으면 핸드볼로 판단하지 않는다는 규정에 근거해 정심이라고 밝혔고, 가장 큰 논란이 된 종료 직전 수원 두비츠카스의 역전골 취소와 비디오판독을 하지 않은 것도 문제가 없다는 입장입니다.



주심이 최초에 득점을 인정했지만 대기심이 '푸싱 반칙'을 지적해 득점을 취소했다는 겁니다.



축구 팬들은 판정 번복 시 주심이 영상을 확인하는 '온 필드 리뷰'를 해야 했다고 주장했지만, 협회는 "필드 심판들의 판정을 종합한 '득점 취소'가 원심이고, 비디오판독 심판의 의견도 '득점 취소'로 원심과 일치했기 때문에 온필드 리뷰 대상이 아니었다는 입장입니다.



수원은 협회의 결정에 "공식 입장을 내지 않기로 했다"고 밝혔습니다.



(영상편집 : 박정삼, 디자인 : 강윤정)