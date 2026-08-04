"독도는 일본 땅" 22년째…중국 군사력도 견제

<앵커>



일본 정부가 다카이치 내각 출범 이후 처음 내놓은 방위백서에서, 독도는 일본 땅이라는 억지 주장을 되풀이했습니다. 22년째 반복되는 부당한 주장에, 우리 정부는 강력 항의하며 철회를 촉구했습니다. 일본은 또 중국의 군사력 확대에는 민감한 반응을 보였습니다.



김용태 기자의 보도입니다.



<기자>



일본 방위성이 오늘(4일) 내놓은 2026년 방위백서입니다.



한국을 국제 문제에 함께 대응해야 할 파트너이자 중요한 이웃나라라고 규정했습니다.



하지만 가장 주목했던 독도에 대해선 일본 고유 영토인 다케시마 문제가 여전히 미해결 상태로 존재한다고 적었습니다.



해역·공역 경계 지도에선 독도 주변에 동그랗게 실선을 쳐 일본 영해임을 강조했습니다.



다카이치 내각도 독도가 일본 땅이라는 억지 주장을 반복한 겁니다.



2005년 이후 22년째입니다.



우리 정부는 명백히 한국 땅인 독도에 대해 일본이 부당한 주장을 되풀이했다며 즉각 철회하라고 촉구했습니다.



[박두순/외교부 대변인 : 우리의 주권에 아무런 영향도 미치지 못한다는 점을 다시 한번 분명히 하며, 독도에 대한 일본의 어떠한 도발에 대해서도 단호하게 대응할 것임을 밝히는 바입니다.]



또 추조 가즈오 주한 일본대사관 총괄공사를 초치해 강력 항의했습니다.



일본 방위백서에는 뒤집힌 동아시아 지도가 실렸습니다.



지난해 11월 브런슨 주한미군사령관이 남쪽이 위로 향한 지도를 사용했던 것과 비슷한 방식인데, 중국의 군사 활동을 부각하며 강한 경계심을 표현한 셈입니다.



동아시아에서 국제질서의 근간을 흔들 심각한 사태가 발생할 수도 있다고 우려하며, 중국과 북한, 러시아의 연대 강화도 견제했습니다.



[고이즈미 신지로/일본 방위상 : 이런 중·러 양국의 활동은 일본에 대한 과시적 성격을 분명히 띠고 있으며 일본 안보 측면에서 중대한 우려라고 보고 있습니다.]



일본은 또 드론 같은 무인 군사 장비나 인공지능 AI 활용이 중요해졌다며 첨단 기술을 안보에 적용하는 방안을 강구하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 문현진, 영상편집 : 김병직)