뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

강진 알고도 '술파티'…"솔직히 잘 열었다" 해명에 분노

문준모 기자
작성 2026.08.04 21:17 수정 2026.08.04 21:20 조회수
PIP 닫기
<앵커>

구마모토 강진이 발생한 날, 한 일본 정치인이 술과 공연을 곁들인 후원금 행사를 열어 논란이 됐습니다. 그런데 파티를 열길 잘했다는 취지의 해명을 내놓으면서 비판 여론은 더욱 커졌습니다.

도쿄 문준모 특파원입니다.

<기자>

규모 7.1 강진이 구마모토를 강타한 지난달 28일 오후 1시간 반 뒤 100㎞ 남짓 떨어진 후쿠오카의 한 호텔에서 자민당 후쿠오카현의원단 마쓰오 도쇼 회장의 후원금 모금 파티가 열렸습니다.

'비어 파티'라는 이름으로 열린 행사엔 500명 넘게 참석했는데, 음식과 술이 제공됐고 개그맨 공연까지 진행됐습니다.

당시 후쿠오카에도 진도 5 약의 강진이 있었고, 마쓰오 회장도 구마모토 강진 사실을 알고 있었습니다.

비판이 잇따르자 해명에 나섰는데 되려 논란을 키웠습니다.

[마쓰오 도쇼/자민당 후쿠오카현의원단 회장 (지난달 30일) : ((파티를) 열길 잘했다고 생각하십니까?) 솔직히 말하면 열길 잘했다고 생각합니다.]

후쿠오카 지사까지 "이런 상황에서 음식과 술을 곁들인 모임을 연 것이 적절했는지 의문"이라고 비판했습니다.

결국 물러나겠다며 회견을 자청했습니다.

[마쓰오 도쇼/자민당 후쿠오카현의원단 회장 (어제) : 제 스스로 물러나겠다는 뜻을 밝혔습니다. 많은 분들께 불쾌감을 드린 점 진심으로 사과드립니다.]

그러나 당직만 내려놓고 의원직은 유지하겠다고 했습니다.

[마쓰오 도쇼/자민당 후쿠오카현의원단 회장 (어제) : 의원직을 유지하면서 충분히 설명하고 신뢰를 회복하기 위해 노력하겠습니다.]

SNS에는 "진도 7 지진보다 돈이 중요한 사람"이라며 낙선 운동까지 번지고 있습니다.

지진 발생 일주일이 지난 가운데 지원의 손길도 잇따르고 있습니다.

어제(3일) 현장을 방문한 다카이치 총리는 오전 각의에서 예비비 242억 엔 우리 돈 2,200억 원 상당을 지원하기로 결정했습니다.

[다카이치 사나에/일본 총리 : 주민들이 주신 의견과 요구를 반영해 '할 수 있는 일은 모두 하겠다'는 각오로 선제적으로 일해야 합니다.]

어제부터 구마모토 공장의 정상 조업을 시작한 반도체 업체 TSMC도 2억 5천만 엔을 피해 지원금으로 기부하겠다고 밝혔고, 일본 방송 NTV 등도 국민 모금을 시작했습니다.

(영상취재 : 한철민·문현진, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 조수인)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
문준모 기자 사진
문준모 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지