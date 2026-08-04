시장은 '술렁'…세입자 "집주인 들어오면 어쩌나"

<앵커>



정부가 내놓은 종합부동산세와 양도세 개편안에 강남 부동산 시장이 술렁이고 있습니다. 집주인들이 직접 들어와 살 가능성이 높아지면서, 세입자들의 주거 불안도 커지고 있습니다.



전형우 기자가 취재했습니다.



<기자>



서울 압구정동의 한 공인중개사는 세제개편안 발표 뒤 문의가 빗발치고 있다고 말했습니다.



이 지역은 6, 70억 원대 초고가 아파트가 대부분인데, 2028년부터는 거주 1주택이라도 종합부동산세가 2~3천만 원씩 늘기 때문입니다.



[박인구/압구정동 공인중개사 : 상담이 계속 이어지고 있고 조금 전까지도 계속, 고령 은퇴자들 그분들은 현재 세금도 부담스러워서 매도를 고려하는 분들이 계셨거든요.]



특히 양도세 공제 상한이 생긴 게 시장에 충격을 줄 것으로 봤습니다.



[박인구/압구정동 공인중개사 : 양도 차익이 적게는 40억 원 많게는 120억 원까지 나는 경우도 있어요. 10억밖에 공제를 안 해주는 상황이 생긴다면 그분들은 매도를 고민하지 않을 수 없겠죠.]



초고가 아파트 위주의 강남과 달리, 마포와 동작 등 한강벨트 20억 원대 아파트의 경우 보유세 부담이 오히려 줄어 시장이 강세를 보일 수 있다는 전망도 있습니다.



[함영진/우리은행 부동산리서치랩장 : 주택 구입에 대한 자가 이전 니즈(수요)가 있는 중저가 지역들은 올해와 같이 가격 상승이라든지 견조한 거래 흐름을 이어갈 수는 있다고 보여집니다.]



임대차 시장에선 이미 불안감이 감지됩니다.



비거주 1주택자인 집주인이 세금 부담을 피하려 직접 거주하려는 경우가 많아질 걸로 예상되기 때문입니다.



[김연숙/잠원동 공인중개사 : 아침에도 한 사모님이 본인 것 조금 (평수) 큰 거 가지고 있고 그 다음에 지금 전세로 계시는데 '나는 어떻게 해야 돼' 그러시더라고요. 그래서 '입주하세요' (라고 했습니다.)]



세입자들의 걱정도 커지고 있습니다.



[전세 세입자 : 집주인들이 다 자기 집으로 들어오려고 할 거잖아요. 저희같은 세입자들이 새로 집을 구해야되는 사람들이 많기 때문에 집 구하기가 점점 더 어려워지지 않을까요.]



선호 지역 중심으로 전세난이 심해지고, 결국 전월세 가격 상승으로 이어질 거란 예상이 적지 않습니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 소지혜)