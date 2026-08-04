이정후, 7·8호 홈런 포함 3안타·1도루 '원맨쇼'

▲ 이정후

메이저리그에서 활약 중인 이정후(27)가 샌프란시스코 자이언츠 주전들이 대거 트레이드된 날 멀티 홈런을 치며 공·수·주에서 펄펄 날았습니다.이정후는 4일(이하 한국시간) 미국 텍사스주 알링턴 글로브라이프필드에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 텍사스 레인저스와 방문경기에서 솔로 홈런 두 방을 터뜨리는 등 4타수 3안타 1도루 3타점 2득점을 기록했습니다.올 시즌 10번째 3안타 이상의 불방망이를 휘둘러 시즌 타율을 3할 6리로 끌어올렸습니다.2번 타자 우익수로 선발 출장한 이정후는 1회초 첫 타석에서는 텍사스 선발 칼 콴트릴의 151㎞ 낮은 직구에 루킹 삼진을 당했습니다.이정후는 곧바로 자동투구판정시스템(ABS) 챌린지를 신청했으나 판정은 번복되지 않았습니다.이정후의 방망이는 두 번째 타석부터 폭발했습니다.샌프란시스코가 2대 0으로 앞선 3회초 원아웃 상황에서 타석에 나선 이정후는 콴트릴의 133.5㎞ 스플리터가 가운데로 몰리자 벼락같이 배트를 돌렸습니다.정통으로 맞은 공은 타구 속도 161.9㎞로 날아가 비거리 125ｍ를 기록하며 우중간 펜스를 넘어갔습니다.지난달 26일 로스앤젤레스 에인절스 경기 이후 9일 만에 터진 이정후의 시즌 7호 홈런입니다.이정후는 5회초 투아웃에선 날카로운 좌전안타를 치고 나간 뒤 곧바로 2루로 뛰어 시즌 8호 도루에 성공했습니다.도루 과정에 포수 악송구로 3루까지 갔지만 홈에는 들어오지 못했습니다.이정후는 네 번째 타석에서도 화끈한 장타를 쏘아 올렸습니다.8회초 선두타자로 나선 이정후는 텍사스 불펜투수 페이턴 그레이의 낮게 깔리는 139㎞ 슬라이더를 받아쳐 역시 우중간 펜스를 직선 타구로 넘겼습니다.이정후가 메이저리그에서 한 경기 홈런 두 방을 친 것은 지난해 4월 14일 뉴욕 양키스전에 이어 두 번째입니다.시즌 8호를 기록한 이정후는 지난해 세운 자신의 한 시즌 최다 홈런과 타이를 이뤘습니다.이정후는 9회초 원아웃 만루에서도 타석에 나서 중견수 희생플라이로 타점을 추가했습니다.샌프란시스코가 기록한 6안타의 절반인 3안타를 혼자 몰아친 이정후는 우익수로도 여러 차례 호수비를 펼치며 5대 1로 팀 승리를 이끌었습니다.샌프란시스코는 트레이드 마감일인 이날 사이영상 출신 투수 로비 레이와 타격 1위 루이스 아라에스 등을 내보내며 시즌을 포기했으나 이정후의 '원맨쇼'에 힘입어 3연패의 사슬을 끊었습니다.아메리칸리그(AL) 서부지구 2위인 텍사스는 가을야구를 꿈꾸며 주전들을 잔류시켰지만 6연패에 빠졌습니다.샌디에이고 파드리스의 송성문(29)은 애리조나 다이아몬드백스 방문경기에서 3타수 1안타를 기록했습니다.9번타자 3루수로 출전한 송성문은 3회초 노아웃 1루에서 2루수 땅볼로 병살타를 쳤고, 6회초에는 1루수 땅볼로 잡혔습니다.세 번째 타석인 8회초에는 선두타자로 나서 중전 안타를 치고 나갔습니다.송성문이 안타를 친 것은 지난달 20일 캔자스시티 로열스와 경기에서 3타수 3안타를 기록한 뒤 15일 만입니다.시즌 타율은 2할 8리가 됐습니다.내셔널리그(NL) 서부지구 3위인 샌디에이고는 지구 2위 애리조나에 1대 5로 졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)