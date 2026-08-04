[비디오머그] 헤엄쳐서 6만 명 몰려든 까닭은?…세우타 국경 사태 전말

지난 7월 30일.



스페인땅 세우타에 모로코 사람 6만여 명이 헤엄쳐서 몰려들었습니다.



스페인 정부가 군대까지 동원해 48시간 여 만에 다시 돌려보냈지만, 수십 명이 사망하는 참사가 벌어졌습니다.



도대체 왜 이렇게 많은 사람들이 헤엄쳐서 몰려든 걸까요? 그리고 그 배경엔 어떤 일들이 있는 걸까요? 세우타 사태의 전말을 비디오머그가 정리했습니다.



(취재·구성 : 소환욱, 편집 : 박서연, 디자인 : 조승현, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)