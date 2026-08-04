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▲ 프로야구 kt, 8일 롯데와 홈경기서 황재균 은퇴식 개최

프로야구 kt wiz가 오는 8일 수원케이티위즈파크에서 열리는 2026 KBO리그 롯데 자이언츠와 홈 경기에서 황재균의 은퇴식을 연다고 밝혔습니다.kt는 "황재균은 이날 팬 100명을 대상으로 사인회를 한 뒤 그라운드에 나와 팬들과 작별 인사를 할 예정"이라며 "시구와 시타, 시포는 황재균의 가족이 맡는다"고 전했습니다.2006년 현대 유니콘스에서 프로 생활을 시작한 황재균은 히어로즈와 롯데를 거쳐 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠에 진출했고, 2017년 kt에 합류했습니다.2021년엔 주장으로 kt의 창단 후 첫 통합우승을 이끈 황재균은 지난해엔 리그 역대 7번째로 14시즌 연속 100안타 금자탑을 쌓는 등 꾸준하게 활약했습니다.황재균은 KBO리그 통산 18시즌 동안 2,200경기에 출전해 통산 타율 2할 8푼 5리, 2,266안타, 227홈런, 1,121타점을 기록한 뒤 지난해 12월 은퇴를 선언했습니다.(사진=kt wiz 제공, 연합뉴스)