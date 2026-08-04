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[성민종합정치] 세제 개편안 놓고도 성한용-허민 충돌…정치부 대기자들의 엇갈린 분석

조제행 기자
작성 2026.08.04 16:57 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 초고가 주택 '핀셋 증세'

성한용 / 한겨레 선임기자
"부동산값 잡을 대책은 아직…이번 세제 개편은 조세 정책"
"이 대통령, 입장 바꾼 것 아냐…세재 개편은 혼란 불가피해"
"당청, 세제 개편안은 야당과 깊숙이 토론해 정책화해야"

허민 / 문화일보 전임기자
"민주, 지방선거 완전히 승리 못 한 원인은 부동산"
"세제 개편 중요하나 주거 공급 대책이 우선"
"일부 지역서 버티기 작전 들어갈 것…매물 잠김 효과 커질 듯"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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