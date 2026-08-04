환율, 중동 리스크 완화·저가매수 교차…1,430원대 정체

▲ 3일 서울 중구 명동의 한 환전소에 환율이 표시돼 있다.

원·달러 환율은 오늘(4일) 중동발 지정학적 리스크 완화와 저가매수 수요 등이 맞물리며 1,430원 부근에서 정체된 움직임을 보였습니다.서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오후 3시 30분 기준 2.7원 오른 1,432.5원입니다.환율은 오늘 1,431.8원으로 출발해 오전 9시쯤 1,433.6원까지 올랐습니다.오전 11시 10분쯤에는 1,421.0원으로 저점을 찍은 뒤 반등해 종일 1,430원 부근에서 거래됐습니다.중동 지정학적 리스크 완화에 따른 유가 급락, 저가 매수 수요, 외국인 순매도 등의 변수가 교차하며 환율은 보합권에 머물렀습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 주말 이란에 대한 대규모 공습을 예고했다가 취소하고 대화 재개로 선회했습니다.그는 3일(현지시간) 백악관에서 기자들과 만나 "이란과 현재 대화 중이다. 이번이 마지막 기회"라고 말하며 호르무즈 해협을 4일까지 완전히 개방하는 방안이 논의되고 있다고 밝혔습니다.이에 고유가 압력도 완화된 상태입니다.ICE선물거래소에서 10월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 83.77달러로 전 거래일보다 4.7% 하락했고, 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 80.34달러로 5.1% 하락했습니다.SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 조달 자금 유입 등도 환율을 내리는 요소입니다.다만 환율이 불과 한 달 전까지만 해도 1,560원에 육박했던 만큼, 저가 매수 심리를 자극해 1,420원대 이하로는 떨어지지 않고 있다는 분석도 나옵니다.(사진=연합뉴스)