[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
--------------------------------------------
● 연임 개헌 논란 꺼질까?
성한용 / 한겨레 선임기자
"이 대통령, 적절한 기회에 '연임 개헌' 관련 입장 밝힐 것"
"개각 거치면 정치인 출신 장관 줄어들 가능성 있어"
허민 / 문화일보 전임기자
"대통령 '연임 개헌론' 논란 꺼지지 않을 것…측근들 관련 언급 많아"
"이 대통령, 순방 중에라도 '연임 개헌' 논란 입장 냈어야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] '연임 개헌' 논란…성한용 "이 대통령, 분명히 말해야" 허민 "말 않을 것"
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글