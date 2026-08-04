미국, 일본·캐나다 등 5개국 외교 공관 일부 폐쇄 추진

▲ 트럼프 대통령

관료 체제 개편을 추진해 온 미국 정부가 일본과 캐나다 등 5개국의 외교 공관을 폐쇄할 예정이라고 로이터통신이 소식통들을 인용해 현지시간 3일 보도했습니다.미 외교 공관 폐쇄 사안과 관련된 소식통들에 따르면 미 국무부는 지난주 말 해외 공관 5곳을 폐쇄할 계획이라는 내용을 담은 통지서를 의회에 보냈습니다.폐쇄 대상인 해외 공관은 일본 나고야와 캐나다 위니펙, 인도네시아 메단의 영사관을 비롯해 카리브해 지역 그레나다 수도 세인트조지스의 대사관, 카메룬 두알라의 대사관 분관 등 모두 5곳입니다.미 정부가 특정한 지정학적 사건과 관련 없이 다수의 해외 공관을 폐쇄하는 것은 이례적으로 받아들여지고 있습니다.도널드 트럼프 대통령은 지난해 초 재집권 후 관료 체제 개편과 '미국 우선주의'를 내세우며 대대적인 행정부 개혁 작업을 진행하고 있습니다.이 과정에서 수십 개의 부서가 폐지됐지만 외교 공관은 폐쇄한 사례가 없었습니다.백악관 예산관리국(OMB)은 소규모 외교 공관은 비효율적이고 불필요하다면서 30곳의 해외 공관을 폐지해야 한다는 입장인 것으로 알려졌습니다.야당인 민주당과 전직 외교 정책 담당자들은 외교 공관을 축소하면 전 세계에 대한 미국의 리더십을 훼손하게 될 거라고 우려했습니다.이들은 또 미국이 대외 원조를 대폭 축소한 가운데 외교 공관까지 폐쇄하면 중국과 러시아 등 경쟁국들이 그 공간을 차지하게 될 것이라고 지적했습니다.미 국무부는 지난 2일 성명을 통해 외교 공관 폐쇄 사안을 확인해주지는 않았지만 "외교 공관이 효과적이고 효율적으로 운영될 수 있도록 하는 데 집중하고 있다"고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)