[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 정성호 거취는 어떻게?
성한용 / 한겨레 선임기자
"이 대통령, 정성호 사표 수리하는 게 좋아"
"정성호, 큰 틀에서 검찰 개혁 완수…국회의장 원했던 정치인"
"정성호, 대통령과 가깝지만 상하관계라 말해…한계 느낀 듯"
허민 / 문화일보 전임기자
"정성호, 수사권 분립 원칙 훼손에 열패감 느껴 사의 표명한 것"
"이 대통령, 정성호 사의 받아들이지 않을 것"
"이 대통령, 정성호에 28년도 국회의장 맡아달라는 뜻 전한 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 정성호 거취는?…성한용 "바꿀 것" 허민 "믿을 사람 정성호뿐"
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