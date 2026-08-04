이란 표적 된 미국 기업 데이터센터…중동 AI 투자에 먹구름

▲ 아마존 데이터센터

인공지능(AI) 산업의 핵심 인프라인 데이터센터가 이란의 공격 목표로 부상했습니다.3일(현지시간) CNN에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 전쟁 초기부터 아마존과 구글, 마이크로소프트(MS), 엔비디아 등 미국 기업의 데이터센터를 공격 대상에 포함했습니다.바레인에 위치한 아마존의 데이터센터는 지난달 말 이란의 미사일 공격으로 심각한 피해를 본 것으로 알려졌습니다.이란은 공격 이유로 아마존 등 미국 기업의 데이터센터가 미국 군 정보기관에 클라우드 서비스를 제공한다는 점을 들었습니다.실제로 아마존과 구글, MS 등은 미국 국방부가 90억 달러(약 12조 8천억 원) 규모로 추진하는 클라우드 사업에 참여하고 있습니다.미군도 이란의 데이터센터 1곳을 공격한 것으로 알려졌습니다.데이터센터가 민간과 군사 목적을 동시에 수행하는 시설이라는 점에서 전쟁 표적이 됐다는 것이 전문가들의 의견입니다.버클리 캘리포니아대(UC 버클리)의 앤드루 레디 교수는 "데이터센터는 군사 정보와 민간 서비스를 동시에 처리할 수 있다"며 "이란의 입장에서는 아마존 데이터센터가 사실상 미국의 군사시설과 다를 바 없을 것"이라고 말했습니다.걸프 국가들이 추진하는 AI 산업 육성 전략도 타격을 받을 가능성이 제기됩니다.사우디아라비아는 1조 달러(약 1천430조 원) 규모의 국부펀드를 활용해 AI 산업에 대규모 투자하고 있고, 아랍에미리트(UAE)는 미국과 5천억 달러(약 715조 원) 규모의 데이터센터 프로젝트를 추진 중입니다.또한 사우디 및 UAE와 함께 바레인, 쿠웨이트, 오만, 카타르도 미국과 총 2조 달러 (약 2천862조 원) 규모의 AI 관련 투자를 약속한 상태입니다.그러나 데이터센터를 노린 이란의 공격이 중동 국가들의 AI 투자 안전성에 대한 시장의 신뢰를 약화할 수 있다는 것입니다.보험업계도 중동 지역 AI 시설에 대한 안전성 문제에 주목하는 분위기입니다.전문가들은 중동 지역 데이터센터에 대한 보험료 상승과 함께 투자 위험 프리미엄도 높아질 가능성이 있다고 전망했습니다.(사진=게티이미지)