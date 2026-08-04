장동혁, 세제 개편안에 "사실상 이사 금지법…'잼데믹' 유행"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 4일 국회에서 현안 관련 기자회견을 열고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 정부가 어제(3일) 발표한 세제 개편안에 대해서 "거주 이전 자유에 세금 족쇄를 채우는 이사금지법"이라고 맹비난했습니다.장 대표는 오늘(4일) 오후 기자회견을 열고 "(개편안을) 거래 정상화, 이렇게 포장했지만 본질은 집 가진 죄를 묻는 징벌세"라며 "잡으라는 집 값은 못 잡고 집 가진 국민만 잡겠다는 것"이라고 주장했습니다.이어 "1주택도 실거주 여부로 갈라치기하고 실거주하지 않는 1주택자의 종부세 부담을 대폭 늘렸다"며 "우리 헌법이 보장하는 거주 이전의 자유에 세금으로 족쇄를 채우는 사실상 이사 금지법"이라고 지적했습니다.장 대표는 또 "시장은 더 얼어붙고 전월세는 더 오르고, 국민만 더 고통받는 민생 지옥도가 펼쳐질 것"이라며 "오죽하면 국민들 사이 '잼데믹'이라는 말이 유행한다"고 비꼬았습니다.장 대표는 취재진이 부동산 현안과 관련해 이재명 대통령에게 영수회담을 요청할 의향이 있는지 묻자 "어제 부동산 세제 개편안 보고, 이재명 대통령과는 영수회담이 아니라 그 어떤 대화도 필요 없다고 생각했다"며 "무슨 이야기를 해도 소용없을 것"이라고 답했습니다.그러면서 "예수님, 부처님 어떤 분이 와서 이야기해도 안 들을 사람"이라며 "지금은 대통령이 영수회담 하자고 해도 안 할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)