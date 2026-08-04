뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 수도권·호남 폭염중대경보…곳곳 소나기

SBS 뉴스
작성 2026.08.04 17:14 조회수
PIP 닫기
극한의 폭염이 맹위를 떨치고 있습니다.

수도권과 호남 지역에는 폭염 특보 최상위 단계인 폭염중대경보가 발효 중인 가운데 오늘(4일) 서울의 낮 기온 36.8도로 올해 최고 기온을 하루 만에 다시 썼고요.

강남구는 무려 39.2도까지 기온이 높게 치솟았습니다.

현재 폭염 속 곳곳에는 단비가 내리고 있습니다.

시간당 10mm 안팎의 소나기가 지나고 있는데요.

밤까지 수도권을 포함한 대부분 지역에 5에서 최대 60mm의 소나기가 곳곳으로 지나면서 잠시나마 더위를 다소 누그러뜨릴 수 있겠습니다.

내일 최저 기온은 서울 27도로 14일 연속 열대야가 예상되고 있고요.

내일 낮 기온 서울 38도로 오늘보다 조금 더 높게 오르겠습니다.

내일과 모레 사이 제주에는 비가 조금 내리겠지만 그 밖의 지역은 계속해서 맑은 날씨가 이어질 것으로 보여 건강 관리에 각별히 힘써주셔야겠습니다. 

(임은진 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지