빅테크의 앤트로픽·오픈AI 지분 "기업 실적 부풀려"

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마이크로소프트(MS)와 아마존 등이 보유한 비상장주식 가치 급등이 S&P 500 지수 구성 기업 전체의 이익을 실제보다 훨씬 더 탄탄한 것처럼 부풀린다고 미국 경제방송 CNBC가 3일(현지시간) 보도했습니다.금융정보업체 LSEG의 타진더 딜론 리서치 책임자는 2분기 S&P 500 지수 기업의 이익 성장률이 지난해 같은 기간 대비 48% 증가했다며 비상장 AI 기업 지분 평가이익을 제외하면 전체적인 성장세는 훨씬 약하다고 지적했습니다.D.A. 데이빗슨의 질 루리아 매니징 디렉터는 "겉으로 드러난 헤드라인 실적 수치가 오픈AI, 앤트로픽, 스페이스X의 지분 이익으로 인해 크게 부풀려졌다"고 밝혔습니다.금융정보업체 팩트셋은 지난달 31일 현재 S&P 500 지수 구성 기업들의 61%가 분기(4~6월) 실적을 발표한 가운데 이들 기업의 실적치와 아직 발표하지 않은 기업들의 시장 전망치 평균을 토대로 한 2분기 주당순이익(EPS)은 지난해 같은 기간 대비 47.4% 증가할 것으로 예측됐다고 밝혔습니다.MS와 아마존을 제외하면 주당순이익 성장률은 28.8%로 낮아진다고 덧붙였습니다.하지만 시장에서 이미 압도적인 비중을 차지하는 거대 빅테크들의 영향력을 고려할 때 이러한 실적 역학 관계는 더욱 중요합니다.LSEG에 따르면, '매그니피센트 7(M7)'으로 불리는 종목들은 S&P 500 지수 구성 기업 전체의 2분기 매출에서 약 35%를 차지했습니다.MS의 순이익 증가분 32억 달러의 대부분은 앤트로픽 지분에서 나왔습니다.MS는 오픈AI 지분에서도 4억 8천만 달러의 이익을 냈습니다.이에 따라 아마존의 이익은 지난해 같은 기간 대비 240% 이상 급증했지만 투자 이익을 제외하면 실제 성장률은 17%에 가까웠습니다.구글의 모기업인 알파벳의 순이익 성장률은 300% 치솟았지만 스페이스X와 앤트로픽 투자 이익을 제외하면 성장률은 23% 수준에 그칩니다.이러한 역학 관계는 비상장 AI 기업들이 증시에 상장되기도 전부터 빅테크 기업들과 얼마나 깊게 얽혀 있는지 여실히 보여준다고 CNBC가 짚었습니다.다만 빅테크 기업들의 투자 이익 효과를 제외하더라도 근본적인 실적 성장은 건전하다는 분석도 있습니다.KKM 파이낸셜의 설립자인 제프 킬버그는 거대 빅테크의 이익 증가세는 비상장주식 평가액을 포함하지 않아도 "입이 떡 벌어질 정도"라고 평가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)