뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'스파이더맨4', 단 7일 만에 400만 고지…팬데믹 이후 가장 빠른 속도

SBS 뉴스
작성 2026.08.04 15:13 조회수
스파이더맨 포스터 (사진=게티이미지코리아)

영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(감독 데스틴 크리튼)가 개봉 7일 만에 전국 400만 관객을 돌파했다.

영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 7일째인 오늘(4일) 오후 12시 51분 기준 누적 관객 수 400만 명을 기록했다. 이는 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 400만 관객을 돌파한 기록이다. 또한 팬데믹 이후 7년간(2020~2026년) 개봉한 외화 중 가장 빠르게 400만 관객을 동원한 기록을 세워 그 의미를 더하고 있다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 톰 홀랜드가 주연한 '스파이더맨' 3편에 이어 또 한 번 700만 명 이상의 대형 흥행을 노린다. 관건은 오는 5일 개봉하는 '오디세이'(감독 크리스토퍼 놀런)의 화력이다. 현재 '오디세이'는 예매율과 예매량 모두 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 제치고 1위에 올라있다.

크리스토퍼 놀런 감독에 대한 국내 관객들의 애정과 지지가 남달라 이 작품의 초반 화력도 무시할 수 없다. 흥행에 불붙은 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 '오디세이'를 견제하며 앞선 시리즈에 이어 또 한 번 700만 이상의 흥행 성적을 거둘지 관심이 모아진다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건으로 모두에게 잊힌 '피터 파커'가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적의 등장과 DNA 변이로 통제 불가능한 힘을 얻으며 더 깊은 혼란에 빠진 가운데, 소중한 이들을 지키기 위해 새로운 위협에 맞서는 액션 블록버스터로 톰 홀랜드와 젠데이야가 주연을 맡았다.

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지