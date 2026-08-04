'재벌X형사2' 감독 "유승호, 숨겨지지 않는 용안…'특별히 많이 나오는' 특별출연"

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'재벌X형사2' 김재홍 감독이 배우 유승호의 특별출연 비하인드와 전작 흥행에 대한 솔직한 심경을 밝혔다.4일 오전 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'(극본 김바다, 연출 김재홍) 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 배우 안보현, 정은채, 강상준, 김신비와 연출을 맡은 김재홍 감독이 참석해 시즌2에 임하는 솔직한 소회와 남다른 자신감을 전했다.'재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수(안보현 분)와 새롭게 강력 1팀에 합류한 팀장 주혜라(정은채 분)의 유쾌·상쾌·통쾌한 하이엔드 공조 수사극이다.이날 김재홍 감독은 유승호, 김의성, 이학주, 허성태, 정채연, 전혜빈, 김혜은 등 화려한 카메오 라인업 섭외 비하인드에 대해 "극 중 진이수가 사건을 해결할 때 돈과 빽을 총동원하듯, 저희 제작진과 안보현 배우의 인맥을 총동원했다"며 "읍소도 하고 때로는 협박(?)도 해가며 소중한 분들을 한 분 한 분 모셨다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.특히 유승호의 특별출연이 큰 기대를 모았다. 유승호가 연기하는 '유성원'은 진이수에 필적하는 재력을 지닌 재벌 3세이자 세계적인 조각 아티스트로, 새 팀장 주혜라의 오랜 의심을 받아온 미스터리한 인물이다.김 감독은 "과거 드라마 '복수가 돌아왔다'에서 조연출과 주연 배우로 만난 인연이 있다. 이 역할은 유승호 배우가 아니면 안 되겠다 싶어 직접 부탁을 드렸다"며 유승호 섭외 과정을 밝혔다. 이어 "본래 중후반부 핵심 서사를 담당하는 인물이라 숨겨두려 했는데, 유승호 배우와 촬영하다 보니 도저히 숨겨질 '용안'이 아니더라. 결국 '특별히 많이 출연하는' 특별출연으로 숨기지 말고 초반부터 모습을 선보이기로 했다"고 귀띔했다.전작 '김부장'의 폭발적인 흥행 성적과 타사 경쟁작 '유부녀 킬러'에 대한 부담감도 솔직히 털어놓았다. 김 감독은 "바로 전작 '김부장'이 말도 안 되는 시청률을 기록해서 부담을 100% 안고 있다"면서도 "하지만 TV 앞으로 시청자분들을 불러모으는 문화 자체가 반가운 일이다"라고 말했다.김 감독은 '재벌X형사2'에 대해 "에피소드 하나하나를 '하이엔드급'으로 완성하려 했다. 진이수이기에 맞닥뜨리고 해결할 수 있는 사건들을 세련된 느낌으로 구성했다"며 "히어로물 중에서도 진이수는 '먼치킨'이 아닌 '돈치킨'이라는 명확한 차별점이 있다. 다른 수사물보다 세련되고 키치한 매력이 넘치는 독보적인 시리즈로 남기를 기대한다"고 포부를 전했다.지난 2024년 방영된 '재벌X형사' 시즌1은 최고 시청률 11%를 기록하며 SBS의 대표적인 시즌제 사이다 콘텐츠로 자리 잡았다. 형사가 된 철부지 재벌 3세가 막대한 자금력과 첨단 장비를 수사 '치트키'로 활용하는 차별화된 세계관이 큰 사랑을 받았다."우리의 일관된 목표는 시즌1보다 나은 시즌2를 만드는 것"이라고 강조한 김 감독은 "전체 후반 작업을 지금 거의 다 끝낸 상태인데, 저는 개인적으로 그 목표를 이뤘다고 생각한다"며 강한 자신감을 보였다.시즌1의 안보현, 강상준, 김신비에 새 멤버 정은채가 합류해 완성된 SBS '재벌X형사2'는 오는 7일(금) 밤 9시 50분 첫 방송된다.[사진=백승철 기자, '재벌X형사2' 스틸컷]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)