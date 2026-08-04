경찰, 관계성 범죄 피해자 5천 명 보호조치…전자발찌 결정 증가

경찰이 한 달간 관계성 범죄 피해자 보호 집중 활동에 나선 결과 구속과 유치, 전자장치 부착 결정이 크게 늘어났다고 밝혔습니다.



경찰청은 지난 6월 29일부터 지난달 24일까지 4주에 걸쳐 집중 활동기간을 운영했다며 그 결과 올해 1~5월 대비 구속·유치·전자장치 부착 결정이 증가했다고 오늘(4일) 밝혔습니다.



이번 집중 활동은 스토킹과 가정폭력, 교제 폭력 등 관계성 범죄가 강력범죄로 이어지는 사례를 막기 위해 시도경찰청과 경찰서 과장급 관리자의 수사 지휘를 강화하는 방식으로 진행됐습니다.



집중 활동 기간 시도경찰청은 관계성 범죄 4,372건에 대해 수사 지휘를 했고, 174건은 직접 이관받아 수사했습니다.



지난해 집중 활동기간과 비교하면 하루 평균 수사 지휘는 162.4%(64.1건→168.2건), 사건 이관은 252.6%(1.9건→6.7건) 증가했습니다.



경찰서는 5,159명에 대한 피해자 보호조치를 실시했고, 수사 지휘 4,338건 등 과장의 지휘 하에 관계성 범죄의 강력범죄 비화에 대응했다고 경찰은 설명했습니다.



특히 하루 평균 구속·유치·전자장치 결정 건수는 올해 1∼5월 8.3건에서 집중 활동 기간 13.9건으로 67.5% 늘었습니다.



결별 후 피해자와 가족을 지속해서 스토킹한 사건을 시도경찰청이 직접 수사해 전자장치 부착 결정을 받아낸 사례, 출소 후 전 연인을 다시 스토킹한 피의자를 폐쇄회로(CC)TV 분석과 긴급통신 수사 등을 통해 검거해 구속한 사례 등이 포함됐습니다.



경찰청은 "사건의 위험도·민감도를 사전에 파악하고 세밀한 수사 지휘를 통해 우수한 성과를 거둔 과장급에 대해 적극 포상하고, 향후에도 정기적으로 집중 활동기간을 운영하는 등 촘촘한 사건관리를 통해 가해자 격리와 피해자 보호에 만전을 기하겠다"고 강조했습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)