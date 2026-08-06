다들 뜯어말린 공연을 왜? 관객과 예술가 믿고 간다ㅣ세종문화회관 안호상 사장 2부ㅣ커튼콜 324

커튼콜 324회에서는 세종문화회관 안호상 사장에게 듣는 예술경영 이야기 이어갑니다. 그는 남들이 뜯어말린 프로젝트를 밀어붙여 성공한 이력이 많습니다. 2000년대 초반, 예술의전당 '말러 교향곡 전곡 시리즈'로 국내에서 드물었던 말러 연주를 유행시켰고, 국립극장 재직 시절에는 '시즌제'를 도입해 수많은 히트작을 내놨습니다. 뮤지컬 관객들이 소리꾼 김준수가 등장하는 창극에 몰리기 시작했고, 전통과 정구호 씨의 현대적 미감이 만난 '향연' '묵향' 등이 당시 나온 작품들입니다.



그가 주변의 반발이나 만류에 굴하지 않고 이런 프로젝트를 추진할 수 있었던 이유는 무엇일까요? 그가 생각하는 이상적인 예술경영인은 어떤 사람일까요? 여의도에 짓는다는 제2 세종문화회관은 어떤 모습이 될까요? 화려한 무대 뒤에서, 온갖 난관을 뚫고 그 무대를 성사시키는 예술경영 이야기, 직접 확인해보세요.



(진행 : 김수현 SBS 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 세종문화회관 안호상 사장 ㅣ 녹음.녹화 : 유규연 ㅣ편집 : 정용희 )



▶'김수현 기자의 커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. 영상은 유튜브 SBS뉴스 채널의 [ 김수현 문화전문기자의 커튼콜 ] 재생목록에서 모아볼 수 있습니다. 또 SBS 공식 문화예술 유튜브 채널 [ SBS아트로그 ]에서도 관련 콘텐츠를 분야별로 찾아보실 수 있습니다.



- '팟빵' 청취하기

- '애플 팟캐스트' 청취하기

- 유튜브 '커튼콜 재생목록' 바로가기

- 유튜브 'SBS아트로그' 바로가기