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[날씨] 서울 최고 '38도'…이번 주 내내 '폭염'

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작성 2026.08.04 12:45 수정 2026.08.04 12:48 조회수
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수도권에도 처음으로 폭염중대경보가 내려졌습니다.

폭염중대경보는 올해 신설된 폭염 특보 최상위 단계인데요.

현재까지 서울의 낮 최고 기온 34도를 넘어갔고, 김해의 기온은 37도 가까이 치솟았습니다.

오늘(4일) 서울의 낮 최고 기온은 38도로 올 들어 가장 덥겠고요.

전주의 낮 최고 기온 39도로 서쪽 지역의 더위가 극심하겠습니다.

폭염은 이번 주 내내 이어지겠습니다.

장기간 폭염이 이어지는 만큼 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.

낮에는 볕이 강하게 내리쬡니다.

곳곳에서 자외선 지수 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.

또 호흡기에 좋지 않은 오존 농도 또한 높게 나타날 텐데요.

오늘 수도권과 충남, 호남과 경남 지역에서 오존 농도 나쁨 수준까지 치솟겠습니다.

오후부터 저녁 사이에는 경기 남부와 충청, 호남과 영남 내륙, 제주 산지를 중심으로 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.

내일과 모레는 제주 산지를 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.

(안수진 기상캐스터)
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