"화장실 좀" 고교생 숨졌다…복싱장 스파링하다 무슨 일

부산의 한 복싱장에서 스파링하던 남자 고교생이 휴식 시간에 의식불명으로 쓰러진 뒤 숨져 경찰이 조사에 나섰습니다.



오늘(4일) 부산소방재난본부에 따르면 지난 7월 9일 오후 8시 40분 부산 A 복싱장 화장실에 B(18) 군이 쓰러져 있는 것을 복싱장 관계자가 발견해 119에 신고했습니다.



평소에 취미로 종종 A 복싱장에 오던 B 군은 이날 복싱 동호인인 20대 남성 C 씨와 2분씩 6회 규정으로 스파링하고 있었습니다.



복싱장 관계자는 B 군이 휴식 시간에 잠시 화장실에 간다고 자리를 비운 뒤 돌아오지 않자 화장실에 찾아가 B 군을 발견한 것으로 알려졌습니다.



구급대원이 현장에 도착했을 당시 B 군은 의식이 없고 호흡과 맥박만 있는 상태였습니다.



긴급하게 병원으로 이송된 B 군은 12일 뒤인 7월 21일 숨졌습니다.



경찰은 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰하는 한편 스파링 상대 C 씨와 복싱장 관계자 등을 상대로 고의성과 과실 여부 등을 조사하고 있습니다.



경찰 관계자는 "복싱장 CCTV 등을 분석한 결과 스파링이 격하게 진행되지는 않았던 것으로 보인다"면서도 "이례적인 사고로 보여 구체적인 경위를 조사하고 있다"고 말했습니다.



(사진=연합뉴스)