대형 함정 함장에 여군 첫 임명…독도함 지휘 배선영 대령

▲ 여군 최초로 대령 지휘 함정인 독도함장으로 취임하는 배선영 대령.

대령이 지휘하는 대형 함정의 함장에 해군 사상 처음으로 여군이 임명됐습니다.해군은 1만4천500t급 대형수송함 독도함(LPH) 함장으로 오는 5일 배선영 대령이 취임한다고 오늘(4일) 밝혔습니다.대령은 해군 함장 중 가장 높은 계급으로, 독도함을 비롯한 대형수송함과 구축함, 대형 군수지원함 등의 지휘를 맡습니다.대령급 함정의 함장에 여군이 임명된 것은 이번이 처음입니다.배선영 대령은 해군사관학교가 처음 여생도를 선발한 1999년 해사 57기로 입교해 2003년 임관했습니다.참수리 282호정 정장, 남원함(초계함) 작전관, 원산함(기뢰부설함) 함장 등을 거친 작전 전문가입니다.독도함 갑판사관으로 근무한 이력도 있는데 이번에 함장으로 독도함에 다시 오르게 됐습니다.최근에는 한국 해군이 연합해군구성군사령관 임무를 맡아 다국적 해상전력을 총지휘한 올해 환태평양훈련(RIMPAC·림팩)에서 연합해군구성군 사령부 해양작전본부장 직책을 수행하기도 했습니다.배 대령은 "전투함부터 지원함까지 바다 위의 다양한 함정을 경험하며 체득한 것은 상황을 입체적으로 바라보는 시야"라며 "그간의 작전 경험을 바탕으로 해양작전의 흐름을 전체적으로 조망해 독도함이 유사시 완벽한 연합합동작전 능력을 발휘하도록 지휘하겠다"는 포부를 밝혔습니다.또 "함장으로서 다시 독도함의 함교에 서게 되어 무한한 영광이자, 막중한 책임감을 느낀다"며 "독도함의 작전적 특성을 누구보다 잘 이해하고 있는 만큼 승조원들과 깊이 소통하며 독도함이 가진 잠재력을 최고조로 끌어올리겠다"고 강조했습니다.여군 후배들에게는 "진심 어린 응원의 말을 하고 싶다"며 "절대 쉽지 않은 길이지만 이미 너무나도 잘 해내고 있고, 앞으로도 자부심을 갖고 계속해서 함께 이 길을 걸어가 주길 바란다"고 당부했습니다.(사진=해군 제공, 연합뉴스)