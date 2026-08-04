뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

강도살인 후 한국 넘어와 불법체류…50대 중국인 29년 만에 체포

안희재 기자
작성 2026.08.04 10:57 조회수
강도살인 후 한국 넘어와 불법체류…50대 중국인 29년 만에 체포
▲ 수원시 경기남부경찰청 전경

29년 전 중국에서 강도살인 사건을 저지른 혐의를 받는 50대 중국인이 한국에서 불법체류자 신분으로 생활하다 붙잡혀 송환됐습니다.

경기남부경찰청 마약범죄수사대는 출입국관리법 위반 등 혐의로 중국 국적 50살 A 씨를 현행범 체포해 중국에 강제송환했다고 오늘(4일) 밝혔습니다.

A 씨는 1997년 3월 중국 톈진에서 공범 B 씨 등 2명과 함께 택시 강도 범행을 저지르다 저항하는 기사를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받습니다.

당시 범인이 드러나지 않았지만, 2021년 9월 DNA 분석을 통해 신원이 밝혀진 B 씨가 중국에서 검거되면서 수사에 속도가 붙었습니다.

중국 수사당국은 또 다른 공범을 검거하고, A 씨가 한국에 체류 중인 사실을 확인해 인터폴 적색수배를 하는 등 한국 경찰에 공조를 요청했습니다.

캄보디아 범죄단지 사건 등 해외 중대 범죄가 잇따르자 국제공조 기능을 강화한 경찰은 마약범죄수사대 내 국제공조계에 이 사건을 맡겨 지난 3월 수사에 착수했습니다.

경찰은 과거 A 씨가 거주했던 지역에 대한 탐문 등을 통해 전남 목포 주거지 인근에서 잠복 끝에 지난달 2일 그를 검거했습니다.

경찰은 A 씨가 불법체류자 신분인 만큼 우선 출입국관리법 위반 혐의를 적용해 체포하고 보호조치를 하다가 최근 인천공항에서 중국 수사당국에 A 씨를 넘겼습니다.

조사 결과 A 씨는 2017년 입국한 뒤 한국과 중국을 오가다가 B 씨 등이 검거된 이후에는 체류 기간 만료에도 불구하고 계속해 국내에 머무르며 도피 생활을 한 것으로 드러났습니다.

한국에서 일용직 등으로 일했던 A 씨는 추적당할 것에 대비해 본인 명의의 휴대전화나 계좌를 사용하지 않았고, 평상시에는 마스크를 착용하고 다녔다고 경찰은 전했습니다.

경찰 관계자는 "중국 공안부가 A 씨 검거에 대해 감사의 뜻을 전해왔다"며 "이번 일이 앞으로 한국과 중국 간 해외도피사범 수사 공조가 확대되는 계기가 됐으면 한다"고 말했습니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
안희재 기자 사진
안희재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지