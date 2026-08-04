[속보] 코스닥 5%대 급등…3거래일째 매수 사이드카 발동

▲ 4일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 오전 9시 2분 현재 전장보다 86.11포인트(1.38%) 오른 6,343.56이다. 같은 시각 코스닥지수도 전장보다 20.24포인트(2.74%) 상승한 757.59다.

오늘(4일) 코스닥지수가 급등하면서 3 거래일 연속 매수 사이드카가 발동됐습니다.한국거래소에 따르면 오늘 오전 10시 47분쯤 코스닥150선물가격과 코스닥150지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐습니다.발동 시점 당시 코스닥150선물은 전일 종가보다 76.90포인트(6.09%) 상승했으며 코스닥150지수는 81.33포인트(6.50%) 올랐습니다.지난달 31일과 전날 코스닥 매수 사이드카가 발동한 데 이어 3 거래일 연속 발동입니다.현재 코스닥지수는 5.42% 오른 777.29에 거래 중입니다.코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150지수가 직전 매매 거래일의 최종수치 대비 3% 이상 상승해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동됩니다.(사진=연합뉴스)