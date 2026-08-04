[자막뉴스] 해병 간부 '총기 사망' 원인 나왔다…탄약고 이중잠금 풀어낸 방법이?

경북 포항 해병대 부대 인근 영외 숙소에서 군 간부가 총기 사고로 숨진 가운데 해당 간부가 최소 60시간 넘게 K1 계열 기관단총과 실탄 여러 발을 외부로 반출한 정황이 포착됐습니다.



사고가 있던 부대는 상륙 전문 부대로, 해병대는 숨진 A 중사가 부대에서 K1 계열 기관단총과 실탄들을 반출해 숙소까지 직접 가져간 거로 보고 있습니다.



A 중사는 부대 내에서 K1과 탄약 등을 관리하는 병기관으로 근무했던 거로 전해졌습니다.



하지만 해당 부대는 이러한 반출 사실을 상당 기간 인지하지 못한 것으로 나타났습니다.



군 당국은 초기 조사에서 A 중사가 지난달 31일 오후 3시 무렵 퇴근하고 부대를 빠져나간 뒤 주말 동안 출입한 기록이 없는 것으로 파악했는데, 결국 어제 오전 부대에서 확인하기 전까지 최소 60시간 넘게 총기와 실탄이 외부에 유출돼 있었던 셈입니다.



부대 총기·탄약고는 두 개의 열쇠가 필요한 이중 잠금장치로 관리되는데, 군 당국은 어떻게 총기·탄약 반출이 가능했는지도 조사하고 있습니다.



앞서 사고는 어제 오전 10시쯤 해병대 1사단 예하 포항 소재 부대 인근 영외 간부 숙소에서 벌어졌습니다.



A 중사가 일과 시작 이후에도 모습을 드러내지 않으면서 부대원이 숙소를 방문했고, 이 과정에서 숨진 A 중사를 발견한 걸로 전해졌습니다.



현장에선 K1 계열 기관단총과 탄피 1개, 사용하지 않은 실탄 수 발이 함께 발견됐습니다.



해병대 관계자는 "정확한 사고 경위는 군·경이 조사 중"이라고 설명했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 안준혁, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)