7월 '3승 1무' 수원FC 박건하 감독, K리그 이달의 감독 수상

▲ 수원 박건하 감독

프로축구 K리그2 수원FC의 7월 무패 행진을 지휘한 박건하 감독이 K리그 이달의 감독으로 선정됐습니다.한국프로축구연맹은 7월 flex 이달의 감독상 수상자로 박건하 감독을 선정했다고 발표했습니다.박 감독이 이끄는 수원FC는 7월에 열린 4경기에서 3승 1무를 기록했습니다.16라운드 안산전에서 3대 1로 승리한 것을 시작으로 17라운드 전남 전에서 5대 0 대승을 거둔 수원FC는 18라운드 서울 이랜드전(2대 2 무승부)을 거쳐 19라운드 대구전에서 2대 1로 승리하며 7월을 무패로 마무리했습니다.수원FC는 이 기간 12득점 4실점을 기록하며 공수 양면에서 안정적인 경기력을 과시했습니다.박 감독은 2021년 5월 수원 삼성 사령탑 시절 이후 개인 통산 두 번째로 이달의 감독상을 받게 됐습니다.flex 이달의 감독상은 연맹의 공식 인사(HR) 파트너인 인공지능(AI) 플랫폼 기업 플렉스(flex)가 후원하며, 수상자인 박 감독에게는 연맹이 제작한 기념 트로피와 상금이 전달될 예정입니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)