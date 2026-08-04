7월 '3승 1무' 수원FC 박건하 감독, K리그 이달의 감독 수상

▲ 수원 박건하 감독
프로축구 K리그2 수원FC의 7월 무패 행진을 지휘한 박건하 감독이 K리그 이달의 감독으로 선정됐습니다.
한국프로축구연맹은 7월 flex 이달의 감독상 수상자로 박건하 감독을 선정했다고 발표했습니다.
박 감독이 이끄는 수원FC는 7월에 열린 4경기에서 3승 1무를 기록했습니다.
16라운드 안산전에서 3대 1로 승리한 것을 시작으로 17라운드 전남 전에서 5대 0 대승을 거둔 수원FC는 18라운드 서울 이랜드전(2대 2 무승부)을 거쳐 19라운드 대구전에서 2대 1로 승리하며 7월을 무패로 마무리했습니다.
수원FC는 이 기간 12득점 4실점을 기록하며 공수 양면에서 안정적인 경기력을 과시했습니다.
박 감독은 2021년 5월 수원 삼성 사령탑 시절 이후 개인 통산 두 번째로 이달의 감독상을 받게 됐습니다.
flex 이달의 감독상은 연맹의 공식 인사(HR) 파트너인 인공지능(AI) 플랫폼 기업 플렉스(flex)가 후원하며, 수상자인 박 감독에게는 연맹이 제작한 기념 트로피와 상금이 전달될 예정입니다.
(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)
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