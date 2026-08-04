[자막뉴스] "공주님 입대하십니다"…"트럼프·러시아 맞서라" 왕위 계승 2순위도 군대 가는 '이 나라'

러시아의 위협과 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합 압박에 대응하기 위해 확대된 덴마크의 징병제가 발효됐습니다.



덴마크 새 징집병 약 1천600명은 현지시간 3일 11개월로 확대된 의무복무를 시작했다고 로이터 통신이 보도했습니다.



덴마크는 우크라이나 전쟁 발발 이후 국방력 강화를 추진하면서 복무 기간을 기존 4개월에서 11개월로 연장하고, 남성 뿐 아니라 만 18세 이상 여성들까지 복무하도록 징병제를 확대했습니다.



[카이사/덴마크 신병(19세) : 11개월은 매우 긴 시간이지만, 군인이 되기 위한 훌륭한 장기 교육을 받게 됩니다. 그 부분이 정말 기대됩니다.]



현재 5천 명 수준인 연간 징집병 수도 2033년까지 7천500명으로 늘릴 계획입니다.



이날 복무를 시작한 신병 가운데에는 덴마크 왕위 계승 2순위인 19살 이사벨라 공주도 포함됐습니다.



프레데리크 10세 국왕과 호주 출신 메리 왕비 슬하의 둘째 딸인 이사벨라 공주는 배낭을 멘 채 슬라겔세에 위치한 병영에 도착했다고 독일 dpa통신은 전했습니다.



이사벨라 공주는 근위 후사르 연대 소속으로 11개월 간 무보수로 복무할 예정입니다.



이사벨라 공주의 오빠인 왕위 계승 서열 1위 크리스티안 왕세자 역시 징집병으로 군 복무를 마치고, 지난해 육군 소위 양성 과정을 시작했습니다.



덴마크는 이달 말부터 그린란드에 사상 최초로 징집병을 배치할 준비도 하고 있습니다.



징집병 100여 명으로 구성된 중대 규모 부대가 1개월간 그린란드에 파견돼 직업 군인이 맡아온 작전 임무를 넘겨받을 예정입니다.



트럼프 대통령이 덴마크 자치령인 그린란드 병합 의지를 거듭 드러내고 있는 상황에서 그린란드 징집병 배치는 정치적으로 중요한 의미를 갖는다고 로이터는 짚었습니다.



현재 덴마크에서는 18살 이상의 건강한 청년을 대상으로 추첨 방식의 징병제를 운영 중입니다.



다만, 최근 몇 년 동안은 지원병이 대부분의 정원을 채워 온 까닭에 추첨은 모자란 인원을 충원하는 경우에만 이뤄졌습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)