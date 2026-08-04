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[속보] 7월 소비자물가 상승률 2.8%…석 달 만에 2%대로

유영규 기자
작성 2026.08.04 08:15 수정 2026.08.04 08:16 조회수
[속보] 7월 소비자물가 상승률 2.8%…석 달 만에 2%대로
▲ 대형마트에서 장 보는 모습

지난달 소비자물가 상승률이 3개월 만에 다시 2%대로 내려왔습니다.

중동전쟁 영향으로 급등했던 석유류 가격 오름세가 둔화했기 때문입니다.

국가데이터처가 오늘(4일) 발표한 '7월 소비자물가 동향'을 보면 지난달 소비자물가지수는 119.77(2020=100)로, 1년 전보다 2.8% 올랐습니다.

소비자물가 상승률은 중동전쟁 여파로 3월 2.2%, 4월 2.6%에 이어 5월 3.1%, 6월 3.2%를 기록하며 두 달 연속 3%대였다가 지난달 2%대로 복귀했습니다.

국제 유가가 하락했고 정부가 석유 최고가격제를 지속해 석유류 가격 상승세가 한풀 꺾인 것이 영향을 줬습니다.

석유류 가격은 지난달 15.5% 오르며 6월(24.7%)보다 상승 폭을 줄였습니다.

물가 상승 기여도는 0.60%포인트(p)로, 역시 6월(0.93%p)보다 축소했습니다.

품목별로 보면 경유(33.7%→21.5%), 휘발유(23.1%→12.6%)가 6월보다 상승 폭이 작아졌습니다.

재정경제부는 석유 최고가격제로 7월 소비자물가 상승률을 0.3%p 낮추는 효과가 있었다고 추정했습니다.

최고가격제가 없었다면 7월 물가는 3.1%에 달했을 것이라는 분석입니다.

자주 구매하는 품목 중심으로 짜여 체감 물가를 보여주는 생활물가지수는 2.5% 올랐습니다.

'밥상 물가'를 나타내는 신선식품지수는 2.3% 하락했습니다.

경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지제외지수는 2.6% 상승했습니다.

이는 2023년 12월(2.8%) 이후 가장 큰 폭으로 오른 것입니다.

(사진=연합뉴스)
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