[에디터픽] '고랭지 배추'마저 시들시들..한여름에도 강했지만 "없던 병까지"

해발 1,100m 고지대 강릉 안반데기입니다.



국내 최대 고랭지 채소 재배단지입니다.



한여름에도 기온이 서늘해 고랭지 농사에 유리했지만, 최근 30도를 웃도는 날이 계속되면서 농민 걱정이 커지고 있습니다.



[김봉래/강릉시 농민회장 : 폭염이 지면서 기존에 있던 배추가 폭염에 그냥 그 자리에서 데쳐지는. 물러서 그냥 주저앉는 그런 현상이 지금 일어나고 있습니다.]



여름 고랭지 배추는 통상 모종을 심은 지 두 달 후 출하되는데, 30도가 넘어가면 병해충이나 무름병 등이 생길 가능성이 커집니다.



[모재성/G1방송 기자 : 폭염이 계속되면서 일부 배추는 병으로 이렇게 썩어 문드러지고 있습니다.]



안쪽을 보시면 물기가 상당히 있고, 악취가 진동하고 있습니다.



이 같은 고랭지 채소 위기는 매년 기온이 오르면서 가속화하는 추세입니다.



이러다 보니 고랭지 배추로 유명한 강릉 안반데기에 고온에 강한 양배추를 재배하는 농가가 늘고 있습니다.



[양원주/양배추 재배 농가 : 덥다 보니까 무름병도 생기고 안에 녹병이라고 그래서 시커멓게 변하거나 아니면 입마름이라고 해서 생리 장애가 생겨서 겉은 멀쩡한데 이제 속에서 썩어 들어가거든요.]



기온이 높아지면서 과거 고랭지에 없던 병도 나타나고 있습니다.



가뭄이나 태풍이 겹치면 피해가 늘어날 공산이 큽니다.



[이영규/고령지농업연구소 고랭지배추연구실장 : 새로운 병해인 반쪽 시드름병 발생이 급속도로 증가하고 있는 그런 추세입니다.

2023년도에 한 100헥타르 되던 것들이 지금은 200헥타르 이상 늘어나면서...]



기후 변화로 고랭지 채소까지 위협받으면서, 농정당국의 배추 수급 정책에도 변화가 불가피할 전망입니다.



"물러서 폭삭" 썩고 악취 진동…없던 병까지 생겼다 (2026.08.03 8뉴스)



(취재 : 모재성 G1, 구성 : 배준휘, 영상취재 : 신익균 G1, 제작 : 디지털뉴스부)