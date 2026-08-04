뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"폭염 대목은 옛말"…텅 빈 냉동고에 인천 얼음집 '한숨'

유영규 기자
작성 2026.08.04 07:49 조회수
"폭염 대목은 옛말"…텅 빈 냉동고에 인천 얼음집 '한숨'
▲ 얼음 자르는 김씨

"예전 같으면 냉동고 앞 천장까지 얼음이 꽉 차서 안으로 비집고 들어가야 했는데, 지금은 보시다시피 텅 비었잖아요."

폭염특보가 열흘 넘게 이어진 지난 3일 인천시 미추홀구 석바위시장 내 얼음집.

10평짜리 가게 앞에는 얼음 배달용 손수레와 오토바이가 세워져 있었고, 내부에는 얼음을 자르는 기계와 영하 11도로 유지되는 3평 남짓한 냉동고가 자리하고 있었습니다.

냉동고 안에는 흰색 마대에 담긴 25㎏짜리 조각 얼음과 초록·주황색 비닐봉지에 포장된 17㎏ 얼음이 가지런히 놓여 있었습니다.

한여름이라면 얼음으로 빼곡히 채워져 있어야 할 내부 공간에서는 군데군데 빈자리를 볼 수 있었습니다.

19년째 이곳에서 시장 상인 등에게 얼음을 판매하는 김 모(58) 씨는 냉동고 문을 열 때마다 쏟아져 나오는 하얀 냉기에도 금세 구슬땀을 흘렸습니다.

김 씨는 두부 가게가 콩국물 신선도 유지를 위해 주문한 25㎏ 조각 얼음과 인근 수산물 가게가 요청한 125㎏의 얼음을 잇달아 배달했으나, 좀처럼 웃지 못했습니다.

시장 상인들을 비롯해 얼음이 필요한 업체 대부분이 좀 더 저렴한 가격에 직접 공장에서 얼음을 사들이고, 카페들이 제빙기를 사용하면서 동네 얼음집을 찾는 이들이 크게 줄었기 때문입니다.

이날 얼음을 주문한 수산물 가게도 평소 거래처가 아니라 급히 얼음이 필요해 김 씨의 얼음집을 부랴부랴 찾은 경우였습니다.

김 씨는 "폭염이면 대목이라고 생각하겠지만, 그건 옛날얘기"라며 "주요 거래처가 예년보다 80% 이상 줄었고, 공장에서 시장 상인들한테 직접 납품까지 하면서 우리는 가격 경쟁력이 밀릴 수밖에 없다"고 말했습니다.

그러면서 "2010년대 중반까지만 해도 몇 달 열심히 일하면 가족들과 먹고 살 정도는 됐는데, 지금은 그것마저 어려운 형편"이라며 "우리 같은 영세 얼음집은 점점 설 자리가 없어지고 있다"고 덧붙였습니다.

얼음집의 시름은 비단 김 씨만의 이야기가 아닙니다.

인천에서 얼음을 판매하는 점포의 정확한 수는 집계되지 않지만, 포털 사이트에 등록된 소매 얼음 판매점은 30여 곳입니다.

얼음집 상인들은 "과거 1990∼2000년대 전성기와 비교하면 현재는 최소 절반 가까이 문을 닫은 것으로 보인다"고 입을 모았습니다.

부평구에서 30년 가까이 얼음을 판매하는 업주는 "코로나19 이후 영화관과 각종 행사장 납품이 크게 줄었다"며 "영화관은 한 번에 많은 양을 주문하는 주요 거래처였는데 관람객이 줄면서 우리 매출도 덩달아 감소했다"고 말했습니다.

그는 "예년과 비교하면 매출이 60∼70%는 줄었다"며 "예전에는 카페에서도 얼음을 많이 주문했지만, 지금은 카페 간 경쟁이 치열해지면서 대부분 제빙기로 필요한 양을 자체적으로 소비한다"고 했습니다.

계양구에서 기름과 얼음집을 함께 운영하는 또 다른 상인은 4일 "얼음 판매로는 전기요금도 감당하기 어렵다"며 "예전부터 해오던 일이라 이어갈 뿐이지 얼음 장사는 이미 다 죽었다"고 한숨을 내쉬었습니다.
 
(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지